﻿Hannover lässt Goecke-Stück auf dem Spielplan

Stücke von Marco Goecke bleiben auf dem Spielplan: Das Stuttgarter Ballett will keine Konsequenzen ziehen, die Bayerische Staatsoper will sein Stück „Sphären“ bei den Opernfestspielen zeigen – und auch die Staatsoper Hannover verkauft weiter Tickets für den Goecke-Abend „Glaube – Liebe – Hoffnung“.

Hannover. Nach seiner Suspendierung wegen einer Hundekot-Attacke auf eine Journalistin muss der Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover, Marco Goecke, keine Folgen für sein Engagement in Stuttgart befürchten. Die Entscheidung des Staatstheaters werde keine Konsequenzen haben, sofern es um Gauthier Dance gehe, sagte eine Sprecherin der Company in Stuttgart. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Neben Hofesh Shechter ist Goecke seit 2019 sogenannter Artist in Residence im Theaterhaus. Zuvor war er auch Hauschoreograf am Stuttgarter Ballett.