﻿Theater-Eklat bei Premiere: Hannovers Ballett-Chef Marco Goecke beschmiert Kritikerin mit Hundekot

Türkeihilfe aus Niedersachsen: Lkw mit Hilfsgütern stauen sich am Fliegerhorst in Wunstorf

Die ersten Lkw mit Hilfsgütern für die Türkei rollten bereits in der Nacht auf Sonntag zum Fliegerhorst in Wunstorf. Auch am späten Nachmittag stauen sich die Transporter, noch in der Nach soll das Material ausgeflogen werden.