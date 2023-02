﻿Nach Eklat: Ballettchef Goecke kann keine Zukunft in Hannover haben

Hannover. Über Geschmack lässt sich streiten, aber darum geht es hier nicht. Die Attacke von Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke auf die Kritikerin Wiebke Hüster ist keine Choreografie, sondern eben eine Attacke – eine besonders unappetitliche noch dazu. Wie genau sie juristisch zu bewerten ist, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Doch schon jetzt dürfte wohl klar sein, dass Goecke keine Zukunft mehr in Hannover haben kann.

Das ist bedauerlich, weil er hier gute Arbeit gemacht hat. Vor allem aber ist es richtig und wichtig, weil Goecke sich als unberechenbar und gefährlich entpuppt hat. Es wäre unverantwortlich, ihm weiter eine Führungsposition in einer staatlichen Institution wie dem Opernhaus anzuvertrauen.

Dass sich seine Aggression gegen eine Kritikerin gewendet hat, die seine Werke professionell bewertet, ist ein krasses Zeugnis der Missachtung von journalistischer Arbeit und Pressefreiheit. Dass er seinen erniedrigenden Übergriff mitten in einem voll besetzten Foyer angesetzt hat, zeugt zudem von einer Missachtung des Publikums, dessen Reaktion auf die Tat ihm offenbar egal war.

Für das Ballett, für die Staatsoper, für die Kunst im Allgemeinen ist der Schaden groß. Denn hinter dem Einzelfall scheint schon die Frage auf, wie viel Freiheit man Künstlern zubilligen kann. Muss man die vermeintlichen Genies nicht schon vor sich selbst schützen, bevor sie andere verletzen? Was ist das für ein Betrieb, der Menschen so unter Druck setzt, wie es bei Goecke am Theater offensichtlich der Fall ist? Es wird in den kommenden Tagen und Wochen nicht nur um eine Personalie gehen. Sondern um die Kunst für unsere Gegenwart.