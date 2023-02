﻿Nach Hundekot-Eklat: Wie kann es weitergehen mit dem Ballett an der Staatsoper?

Am Scheideweg: Das Staatstheater Hannover wird sich nach der Hundekot-Attacke wohl von Ballettdirektor Marco Goecke trennen. Was würde das für das Haus bedeuten? Und wie könnte es weitergehen?

Hannover. Derzeit ist Marco Goecke an der Staatsoper Hannover nur suspendiert. Doch angesichts der Heftigkeit seiner Hundekotattacke auf die Kritikerin Wiebke Hüster stellt sich schon jetzt die Frage, wie es dauerhaft ohne ihn an dem Haus weitergehen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Ballettdirektor ist Goecke eine Art Abteilungsleiter an der Staatsoper: Er ist der direkte Vorgesetzte des gut 30-köpfigen Ensembles aus Tänzerinnen und Tänzern. Zugleich ist er als prägender Choreograf und Programmgestalter der künstlerische Leiter der Ballettsparte in Hannover.

Ballett Hannover hat nur Goecke-Produktionen

Seine eigenen Choreografien sind grundsätzlich sein geistiges Eigentum: Er ist ihr Urheber genau wie es der Autor eines Romans ist. Im Programm der Staatsoper gibt es derzeit keine einzige Ballettproduktion, an der Goecke nicht selbst als Choreograf beteiligt ist. Und die nächste ist schon in Arbeit: Die Premiere ist weiterhin für Ende März angekündigt. Ohne seine Stücke hätte das Staatsballett also nichts zu spielen. Doch können seine Arbeiten ohne ihn überhaupt weiter gezeigt werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tobias Könemann, Geschäftsführer der gewerkschaftlichen Vereinigung deutscher Opern- und Tanzensembles, verweist auf die üblichen Tarifbedingungen des „Normalvertrags Bühne“, nach dem auch Goeckes Arbeitsvertrag gestaltet ist. Eigentlich treten Choreografen darin die Rechte an ihren Werken an das Haus ab, an dem sie entstehen.

Ungewisse Zukunft im Repertoire: Szene aus Marco Goeckes Ballett „A Wilde Story“. © Quelle: Bettina Stoess

Doch es gibt Ausnahmen von dieser Standardregelung. Gregor Zöllig, der Chef des Tanztheaters am Staatstheater Braunschweig und Künstlerischer Leiter des hannoverschen Choreografenwettbewerbs, hat sich stets ausbedungen, dass die Rechte an seinen Stücken bei ihm verbleiben – und er vermutet, dass das bei Goecke ähnlich ist. Demnach müsste Goecke explizit zustimmen, wenn seine Stücke gespielt werden.

Will Berman Trennung von Goecke vermeiden?

Zöllig hält es aus mehreren Gründen für unwahrscheinlich, dass das Repertoire des hannoverschen Balletts erhalten bleiben kann, sollte Goecke tatsächlich entlassen werden: „Zum einen ist es möglich, dass Marco zur unerwünschten Person erklärt wird, und das Haus sich damit auch von seinen Arbeiten distanziert und sie gar nicht mehr zeigen will.“ Zum anderen könnte Goecke seine Stücke selbst zurückziehen, sodass sie nicht mehr gezeigt werden dürfen.

Das alles sei „sehr schade“ für Hannover, sagt Zöllig, der ganze Vorgang tue ihm „unendlich leid“. Goecke habe in den vergangenen Jahren „sehr viel in Hannover ermöglicht“. Darum vermutet er, dass Opernintendantin Laura Berman gern eine endgültige Trennung von Goecke vermeiden würde. Auf der anderen Seite habe der Choreograf mit seiner Grenzüberschreitung „der ganzen Theaterwelt“ Schaden zugefügt. Und besonders betroffen seien die Mitglieder seines Ensembles. Hier sei jetzt eine intensive Betreuung nötig. Goecke habe aber ein „sehr starkes Team um sich herum“ aufgebaut, das diese Arbeit leisten könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Staatsoper ist attraktives Haus für Tanz

Gewerkschafter Könemann macht sich derweil um die künstlerische Entwicklung des hannoverschen Balletts keine große Sorgen. Es seien viele freie Choreografen und Choreografinnen auf dem Markt, die auch kurzfristig Impulse setzen könnten. Die Nachfolge als Ballettdirektor mit Verwaltungs- und Organisationsaufgaben dagegen verlange gerade in der aktuellen Situation eher nach einer Person mit viel Erfahrung in diesem Bereich. „Es ist durchaus üblich, dass man jemand auf dieser Position von einem anderen Haus abwirbt“, sagt er. Die Verhandlungsposition der Staatsoper sei dabei gut: „Hannover ist derzeit eines der attraktivsten Häuser für Tanz in Deutschland – das dürfte funktionieren.“

Lesen Sie auch

Wechsel des künstlerischen Personals an Theatern sind in Deutschland die Regel. Abgesehen von Orchestermusikern und Choristen haben die Beschäftigten stets befristete Verträge, die oft nur für eine Spielzeit gelten. Allerdings gibt es eine Frist für eine mögliche Nichtverlängerung: Spätestens am 31. Juli des Vorjahres muss klar sein, ob jemand das Haus in der neuen Spielzeit verlassen soll. Für Hannover bedeutet das jetzt, dass sämtliche Tänzerinnen und Tänzer mindestens bis Sommer 2024 einen sicheren Job an der Staatsoper haben.