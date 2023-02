﻿Nach Eklat in der Staatsoper: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung

Nach einem Vorfall in der Staatsoper Hannover am Sonnabendabend hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen, nennt aber nicht die Namen der Beteiligten. Der hannoversche Ballett-Chef soll eine Journalistin in der Pause des Ballettabends „Glaube Liebe Hoffnung“ mit Hundekot beworfen haben.

Hannover. Eklat in der Staatsoper: Der Ballett-Chef soll eine Theaterkritikerin bei einer Premiere am Samstagabend nach einem heftigen Wortwechsel mit einem Hundekotbeutel beworfen haben. Die Journalistin hat Anzeige erstattet. Die Polizei Hannover bestätigt einen Vorfall gegen 20.15 Uhr in der Staatsoper, nennt aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht die Namen der Beteiligten.

Dabei soll es nach Angaben der Polizei nicht nur zu einem Wurf gekommen sein, der 50-Jährige soll der Frau den Beutel mit Wucht ins Gesicht gedrückt haben. Weil sie danach Schmerzen hatte und auch Übelkeit verspürte, ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und überdies wegen Beleidigung.

Noch keine Angabe zu den Motiven

Die beiden Beteiligten seien zu dem Vorfall bereits vernommen worden, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. Der Beschuldigte habe die Tat auch eingeräumt. „Zu den Motiven kann die Polizei keine Angaben machen. Sie sind auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“

Nachdem die 57-Jährige am Samstag gegen 21 Uhr Anzeige im Polizeikommissariat Mitte erstattet hatte, kamen die Beamtinnen und Beamten auch ins Opernhaus. Dort wurden laut Shapovalova nicht nur die Beteiligten befragt, sondern auch eine Zeugin. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich nach Angaben der Polizei mehrere Menschen im Foyer aufgehalten haben.

Die Staatsoper hat den Eklat selbst öffentlich gemacht, spricht in einem Statement allerdings nur von einem „Vorfall“ zwischen Ballettdirektor Marco Goecke und einer Journalistin. Dabei sei diese in ihrer persönlichen Integrität verletzt worden. „Die Staatsoper Hannover bedauert sehr, dass es zu der Eskalation gekommen ist“, heißt es weiter in dem Statement.