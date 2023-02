﻿Hundekot-Eklat in der Staatsoper: So erlebte die Kritikerin den Angriff

Hannovers Ballett-Chef hat einer Kritikerin während einer Premierenaufführung Hundekot ins Gesicht geschmiert. Die Journalistin schildert im Gespräch mit dieser Zeitung den Angriff.

Hannover. Eklat in der Staatsoper: Der Ballett-Chef Marco Goecke soll eine Tanzkritikerin bei einer Premiere am Samstagabend nach einem heftigen Wortwechsel mit Hundekot beschmiert haben. Die Journalistin hat Anzeige erstattet. Die Polizei Hannover bestätigt einen Vorfall gegen 20.15 Uhr in der Staatsoper, nennt aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht die Namen der Beteiligten.