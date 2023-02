﻿Staatsanwaltschaft Hannover hat Ermittlungen gegen Marco Goecke aufgenommen

Nach der Hundekotattacke des Ballettdirektors geht es um Körperverletzung und Beleidigung. Der Angriff auf eine Kritikerin hatte sich während einer Pause der Premiere „Glaube Liebe Hoffnung“ in der Staatsoper am 11. Februar ereignet.

Hannover. Nach der Hundekotattacke des Choreografen Marco Goecke auf die Kritikerin Wiebke Hüster hat die Staatsanwaltschaft Hannover Ermittlungen gegen den damaligen Ballettdirektor der Staatsoper Hannover aufgenommen. Es gehe um die Tatbestände Körperverletzung und Beleidigung, sagte die Erste Staatsanwältin Kathrin Söfker dieser Redaktion.

Hüster selbst habe direkt nach der Tat Anzeige bei der Polizei Hannover erstattet, die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, in deren Auftrag die Kritikerin unterwegs war, habe eine weitere Anzeige gegen Goecke bei der Staatsanwaltschaft Hannover erstattet. Die Ermittlungen dauerten derzeit noch an, so Söfker.

Der Vorfall hatte sich während einer Pause der Ballettpremiere „Glaube Liebe Hoffnung“ in der Staatsoper am 11. Februar ereignet. Der 50-jährige Goecke hatte der Kritikerin vorgeworfen, in ihren Texten „schlimme, persönliche Dinge“ über ihn zu schreiben, und ihr den Inhalt eines Beutels mit Kot seines Dackels Gustav ins Gesicht gedrückt.

Die Staatsoper beurlaubte ihren Ballettchef daraufhin und erteilte ihm Hausverbot. Inzwischen haben sich der Choreograf und die Oper in gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Goeckes Arbeiten werden weiter in Hannover gezeigt. Die Position des Ballettdirektors übernimmt kommissarisch Goeckes bisheriger Stellvertreter Christian Blossfeld.