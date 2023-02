﻿Das sagt Marco Goecke über seine Hundekotattacke

Hannover. Marco Goecke will sich nach seiner Hundekotattacke auf die Kritikerin Wiebke Hüster wohl nicht bei ihr entschuldigen. „Mein Beruf und mein Werk sind über Jahre durch diese Journalistin beschmutzt worden“, sagt er im Interview mit NDR Niedersachsen. Man könne zwar sagen, so etwas müsse man als Person des öffentlichen Lebens aushalten – „aber das sehe ich anders“. Für ihn sei der eine Dreck nun wie der andere Dreck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Goecke: „Wahl der Mittel nicht super“

Allerdings sei die „Wahl der Mittel“ bei seinem Angriff „nicht super“ gewesen, so Goecke. Gemeint ist damit die Hinterlassenschaft seines Hundes. „Der Dackel hatte in seine Tasche gemacht, ich habe das in eine Tüte gesteckt und wollte es draußen entsorgen.“ Dann sei er der Kritikerin im Foyer begegnet. „Es war nicht richtig, dass das in einem Opernhaus stattgefunden hat“, sagt er. „Es tut mir sehr leid, dass Zuschauer dabei verängstigt wurden.“ Das hätte keinesfalls passieren dürfen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Goecke betonte, es habe nicht vorsätzlich gehandelt. Er habe so etwas noch nie getan. „Ich bin auch erschrocken über mich selbst.“ Zudem sei ihm grundsätzlich klar, „dass wir uns untereinander nicht mit Kot bestreichen können“. Es wäre schön, wenn die Welt freundlicher und besser wäre, sagt er: „Da schließe ich mich mit ein.“