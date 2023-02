﻿Superstar mit Spleens: Das ist Marco Goecke

Hannovers Ballettdirektor räumte die renommiertesten Preise ab und gilt als einer der Besten seines Fachs – und gleichzeitig als etwas eigen. Wer ist der Mann, der für einen der größten Skandale in Hannovers Kulturszene gesorgt hat?

Hannover. Marco Goecke, seit 2019 Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover, ist einer der erfolgreichsten Choreografen der Welt. Er sei „magisch, mysteriös, mythisch, minimal, ein Tanzpopstar“, sagte Reid Anderson, Chef des Stuttgarter Balletts, in seiner Laudatio, als Goecke in Essen den Tanzpreis 2022 erhielt. Wie lange er in Hannover noch wirken wird, ist derzeit offen. „Wir werden die arbeitsrechtlichen Schritte gegenüber Ballettdirektor Marco Goecke prüfen, gemeinsam beraten und dann in dieser internen Personalsache agieren“, heißt es seit Sonntagnachmittag in einer aktualisierten Stellungnahme der Staatsoper Hannover, die sich mit dem Skandal der Saison befasst: der Hundekotattacke Goeckes gegen die FAZ-Journalistin Wiebke Hüster am Sonnabend im Opernhaus.