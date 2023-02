﻿Warum reagieren Künstler so empfindlich auf Kritik?

Hannover. Der Maurer baut ein Haus aus Steinen, die Künstlerin schöpft ihr Werk aus sich selbst heraus: Das ist wohl der wesentlicher Grund, warum Kritik an der eigenen Arbeit von vielen Kreativen als persönlich und darum verletzend empfunden wird. Zwar lernt man in der Schule, dass das „Lyrische Ich“ nicht mit dem Autor oder der Autorin zu verwechseln sei. Aber wovon sollen sie schreiben, wenn nicht von sich selbst? Von ihren Erfahrungen und Wünschen, von ihrer Trauer, von ihren Träumen und Sehnsüchten.

Kunst ist oft eine sehr private Angelegenheit, die öffentlich gemacht wird. Die, die sie hervorbringen, exponieren sich dabei selbst. Für die meisten ist das ein schwerer Schritt, denn paradoxerweise sind auffallend viele Künstlerinnen und Künstler besonders introvertierte Typen.

Was löst das im Betrachter aus?

Der Komponist Ludwig van Beethoven hat den Schaffens- und Rezeptionsprozess in einer berühmten Vorbemerkung zu seiner „Missa solemnis“ knapp zusammengefasst: „Von Herzen - Möge es wieder – zu Herzen gehen!“ hat er auf die erste Seite der Partitur geschrieben. Der Künstler gibt etwas von sich preis – und hofft, auf Gegenliebe zu treffen.

Das Publikum und damit auch die Kritikerinnen und Kritiker sollen also emotional auf ein Kunstwerk reagieren. Das müssen sie auch, denn nach rein rationalen und technischen Kriterien lässt sich ein Bild, eine Theateraufführung, ein Roman meist gar nicht ausreichend erfassen. Es geht darum, was das Gesehene im Betrachter auslöst. Wer eine Kritik schreibt, muss also auch von sich selbst etwas preisgeben.

Die Ausnahme kommt vor

Beim Lob funktioniert das in der Regel reibungslos. Schwierig wird es bei negativer Kritik – vor allem, wenn der Kritiker oder die Kritikerin sich von der Arbeit des Künstlers provoziert fühlt und sich etwa langweilt und die eigene Lebenszeit beim Opernbesuch schmerzhaft verrinnen fühlt. Man nimmt es persönlich und wird persönlich. Das ist ein Ausnahmefall, der eigentlich nicht vorkommen sollte. Aber er kommt vor.

Der einfachste Abwehrmechanismus für Künstler wäre, keine Kritiken zu lesen, was oft auch behauptet wird. Aber gerade weil es sie so sehr betrifft, sind sie mehr als viele andere an der Reaktion auf ihr Wirken gespannt und lesen oft trotzdem. Die Lösung ist nur gegenseitiger Respekt. Also genau das Gegenteil von dem, was Marco Goecke jetzt bewiesen hat.