﻿Wo der Farn singt: Fünf Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung „Hybrid“ im „Forum S15“

Hannover. Gelegentlich kommt es vor, dass Menschen mit Pflanzen sprechen. Das ist Alltag. Manchmal passiert es aber auch, dass Pflanzen mit Menschen sprechen. Das ist Wissenschaft. Oder Kunst. In der kleinen Kellergalerie „Forum S15“ ist jetzt eine Pflanze zu sehen, die zu den Besuchern spricht. Vielleicht singt sie ihnen auch etwas vor. Silke Rokitta und Markus Hutter haben das Biokunstwerk gemeinsam entwickelt.

Musik wie von Farn: Biokunst von Silke Rokitta und Markus Hutter. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Im Zentrum steht ein Nestfarn (Asplenium nidus), an dessen Blättern zwei Elektroden angebracht sind, die den Stromfluss in der Pflanze aufnehmen; die Signale werden in Klang- und Lichtimpulse umgesetzt. Zu hören ist ein wiederholendes Pling-Pling – die Pflanze scheint ein eher langweiliges Lebewesen zu sein. Wenn es reichlich Wasser oder einen ordentlichen Schlag UV-Licht gibt, verhält sich der Nestfarn ausgelassener, sagt die Künstlerin. In einer Nische stehen weitere Pflanzen für weitere Gespräche oder musikalische Einlagen bereit.

Gebäude auf schwebendem Felsen: Arbeit von Meike Zopf. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

In der Ausstellung mit dem Titel „Hybrid“ präsentieren drei Künstlerinnen und zwei Künstler Werke, die etwas neben ihrem sonstigen Schaffen liegen. Die Idee ist, dass etwas Spannendes passieren kann, wenn Künstlerinnen und Künstler im Grenzbereich ihres sonstigen Schaffens agieren.

Meist geht es dabei für Malerinnen und Maler in die Körperlichkeit. Meike Zopf zeigt traurige Gebäude, die auf schrundigen Kometen ruhen. Pepa Salas Vilar nutzt einen Instrumentenkoffer als Untergrund für ihre farbarme Malerei, und auch Karl Möllers wagt sich mit beulenartigen Textoberflächen ins Räumliche. Der Kunstkeller im Forum S15, der über den Hof der Eisfabrik zu erreichen ist, riecht ein bisschen muffig – die Kunstwerke darin sind es nicht.

Liebesklang: Malerei auf auf Resonanzkörper von Pepa Salas Vilar. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Am Sonntag, 5. Februar wird die Ausstellung um 12 Uhr eröffnet. Zu sehen ist sie bis zum 26. Februar.