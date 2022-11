﻿Podcaster auf der Cumberlandschen Bühne: Ijoma Mangold trifft Micky Beisenherz beim „ABC der Demokratie“

Hannover. Scrabble-Spieler wissen es, und auch Ijoma Mangold, Gastgeber der Reihe „ABC der Demokratie“ auf der Cumberlandschen Bühne des Schauspiels Hannover, weiß es: „Das Ypsilon ist kein einfacher Buchstabe“. Aber was soll man machen? Wer die Liste der Begriffe, die im weitesten Sinne etwas mit Demokratie zu tun haben, durchbuchstabieren will, kann sich dem Ypsilon nicht entziehen. Nur mit welchem Begriff lässt sich der Buchstabe verbinden, damit die Sache einigermaßen sinnvoll in die Reihe der anderen Reiz- und Schlagworte des analytischen Gegenwartsdiskurses passt? Mangold hat sich entschieden, das Ypsilon für „YouTube“ stehen zu lassen; gemeinsam mit seinem Gast Micky Beisenherz sprach er neunzig Minuten lang im vollbesetzten Theater über den gegenwärtigen Medienwandel. Beisenherz ist zwar kein Youtuber, aber immerhin ein Podcastbetreiber („Apokalypse und Filterkaffee“) und als solcher hat er natürlich auch zu YouTube etwas zu sagen. Und überhaupt zu allem.

Die neuen Entgrenzungen

Zuerst allerdings sprach der Gastgeber. Ijoma Mangold konstatierte, dass wir gerade Zeugen eines tiefgreifenden Medienwandels sind. Klassische Medien wie Zeitungen und der Öffentliche Rechtliche Rundfunk sind auf dem Rückzug, neue Formate wie Podcasts gewinnen; Influencerinnen lösen Redakteure ab, jeder kann alles veröffentlichen, es ist kaum jemanden mehr da, der die klassische Torhüterfunktion übernimmt. Das war bei den alten Medien wichtig: Leute, die sich auszukennen glauben, bestimmen, was veröffentlicht wird und was eben nicht. Heute aber geht alles. Die neuen Entgrenzungen schaffen ein Gefühl der Unsicherheit. Mangold findet starke Worte für den aktuellen Medienwandel: „Das ist gleichzusetzen mit Gutenbergs Erfindung der Druckerpresse.“

Zu den neuen Figuren im Mediengeschehen gehören Podcaster wie Micky Beisenherz, die nicht erst bei irgendwelchen Institutionen um Erlaubnis fragen, ob sie dürfen, sondern einfach loslegen. „Hätte ich Jörg Schönenborn gefragt, ob ich im Rahmen des Öffentlich Rechtlichen Rundfunks so einen Podcast machen darf, hätte er mir gesagt: ,Junger Mann, kommen sie in dreißig Jahren wieder’“, sagt Micky Beisenherz. Er hat aber nicht dreißig Jahre gewartet.

Jetzt liefert er fast täglich einen etwa 30-minütigen Podcast ab – meist ein Gespräch mit einem (zuweilen auch prominenten) Gast über etwas, was in anderen Medien schon publiziert wurde. „Apokalypse und Filterkaffee“ erreicht nach Angaben von Beisenherz pro Ausgabe etwa 150.000 Nutzer und trägt sich durch Werbung. Die Leute hören das, was Beisenherz und seine Gäste zu sagen haben, beim Joggen oder Putzen oder auf dem Weg zur Arbeit. „Apokalypse und Filterkaffee“ sortiert, das, was am Tag wichtig sein könnte, ein bisschen vor, aber, was vielleicht noch wichtiger ist: der Podcast schafft Nähe.

Das liegt einerseits an der kumpelhaften, witzigen, leicht flapsigen Art von Micky Beisenherz, andererseits auch ganz praktisch daran, dass so ein Podcast oft über Kopfhörer gehört wird. Die Sprecher sind nah beim Publikum. Aber ist das nicht auch zu viel Nähe? Und vor allem: Ist das nicht überhaupt zu viel? Kann und soll man immer so viele Worte über alles mögliche verlieren? Kennt man sich über das, über das man redet wirklich so gut aus, wie es angemessen wäre? Diese Frage konnten die beiden Diskutierenden im Gespräch nicht klären.

Podcaster spricht mit Podcaster

Das Problem des Abends war, dass ein Vertreter eines Gesprächsformats mit einem Vertreter eines anderen Gesprächsformats über Gesprächsformate spricht. Mangold, der auch selbst einen Podcast ( Die sogenannte Gegenwart ) betreibt, kam es nie in den Sinn, den Daueraustausch von Worten, Worten, Worten, die allgemeine, mit moderater Flapsigkeit aufgeschäumte Logorrhö grundsätzlich in Frage zu stellen.

Wobei gerade das Ambiente eines Theaters („Der Worte sind genug gewechselt“) ja ein guter Raum fürs Nachdenken darüber wäre, wie wichtig auch Schweigen sein kann.