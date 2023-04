﻿Countrygitarren mit Pop-Elementen: Ilse DeLange im Theater am Aegi

Die niederländische Sängerin Ilse DeLange spielt im Theater am Aegi Songs aus ihrer 25-jährigen Karriere. Bis sie plötzlich von der Bühne verschwindet und mit einem unveröffentlichten Lied wieder auftaucht.

Hannover. Die erste Reihe springt von ihren Plätzen auf, als die ersten Töne das Theater am Aegi erfüllen. Die niederländische Countrysängerin Ilse DeLange hat ihren Song „Willing“ angestimmt und die Fans direkt vor der Bühne singen und tanzen mit. Ein Ordner schickt die Gruppe aber zurück in ihre Reihe. Es ist ein Sitzkonzert. Nur regen die energiegeladene Künstlerin und ihre Band mit den meisten Songs zu genau dem Gegenteil an. Und am Ende holen sie tatsächlich fast das gesamte Publikum auf die Beine.