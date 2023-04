﻿ „Im Bienenlicht“: Georg Klein liest Kurzgeschichten im Literaturhaus

„Der ganze Roman“ und andere Kurzgeschichten: Georg Klein liest im Literaturhaus Hannover. Dabei verrät er, wie seine Geschichten entstehen und was er für das Beste hält, das er bisher geschrieben hat.

Hannover. Aus insgesamt 18 Erzählungen besteht Georg Kleins neuer Erzählband „Im Bienenlicht“. Darunter eine Kürzestgeschichte mit dem Titel „Der ganze Roman“ (Achtung: Ironie) sowie einige längere Erzählungen. Die Geschichte „Herzsturzbesinnung“ las Klein, der eine lässige schwarze Lederjacke trug, in Gänze vor. 35 Minuten, von Anfang bis Ende. Das Publikum schätzte die Komik des Textes, indem es an manchen Stellen ungehalten lachte, was Klein im Nachgang dazu motivierte, einer Person aus der ersten Reihe ein Verbot für zukünftige Lesungen auszusprechen. Augenzwinkernd, versteht sich. Spätestens in diesem Moment war das Eis gebrochen, und fortan entwickelte sich ein ungewohnt offener und privater Dialog zwischen Autor und Publikum.