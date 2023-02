﻿Theater im Klassenzimmer: „Als die Bäume streikten“ vom Schauspiel Hannover

Die Bäume stellen die Arbeit ein. Sie produzieren einfach keinen Sauerstoff mehr, den die Menschen atmen könnten. Was dann passiert, erzählt das neue Klassenzimmerstück des Schauspiels Hannover, „Als die Bäume streikten“. Wir besuchten eine Probe an der IGS Bothfeld.

Hannover. Im Klassenzimmer fliegen die Geldscheine, Unruhe breitet sich aus. Kinder, die gerade noch gebannt gelauscht und zugeguckt haben, krabbeln über Tische und Stühle, um die – deutlich als „Theatergeld“ ausgezeichneten – Scheine einzusammeln, und aus einer Inszenierung, die durchaus kapitalismuskritisch ist, wird unverhofft ein Lehrstück über den Reiz des Geldes.

Es ist Durchlaufprobe von „Als die Bäume streikten“, dem neuen Klassenzimmerstück des Schauspiels Hannover, die erste vor einer Schulklasse, und sie liefert Erkenntnisse. „Das mit dem Geld“, sagt Regisseurin Ruth Langenberg hinterher, „machen wir in Zukunft nicht mehr.“

Eine neue Umweltbewegung

Sie ist Spezialistin für Kinder- und Jugendtheater, arbeitet freischaffend im ganzen Bundesgebiet. Sie weiß, dass die schönsten Ideen erst einmal dem Realitätsabgleich vor Publikum standhalten müssen. In Hannover inszenierte sie in der Spielzeit 2021/2022 „Oskar und die Dame in Rosa“. Auch das war als Klassenzimmerstück konzipiert. Dann kam der nächste Corona-Lockdown, und aus dem analogen Zwei-Personen-Stück wurde ein Digitalformat mit einigen wenigen Vorstellungen im Ballhof, als das wieder möglich war.

Klassenzimmerstücke bieten ganz besondere Herausforderungen. Gespielt wird in immer anderen Raumsituationen, ganz nah dran an den Kindern und mit kleinem Gepäck: Requisiten und Kostüme von „Als die Bäume streikten“ passen in zwei große Taschen und zwei Plastikkörbe. Geprobt wird in der IGS Bothfeld. Dort feiert die Inszenierung auch am Donnerstag, 9. Februar, Premiere.

Das Stück, ein modernes Gleichnis, basiert auf dem Roman von Jürgen Runau. Der Autor, Jahrgang 1935, solidarisiert sich darin mit den Klimaschützern seiner Enkel- und Urenkelgeneration. Sein Gedankenspiel: Was wäre, wenn die Bäume plötzlich bewusst mit der Fotosynthese aufhörten, also damit, Sauerstoff zu produzieren? Sie treten in Streik, den Menschen geht die Luft aus – und die Politik? Zaudert und zögert, vertuscht und sucht Ausflüchte, während Großkonzerne aus der Luft zum Atmen Kapital zu schlagen beginnen.

Maskenspiel: Szene aus „Als die Bäume streikten“. © Quelle: Karin Ribbe

Nur zwei Spielende bringen die komplexen Sachverhalte ganz nah ran an die Kinder. Niklas Marian Müller und Mona Zarreh Hoshyari Khah, beides noch Schauspielstudierende an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, schlüpfen in die Rollen von zwei Jugendlichen, die den ungeheuerlichen Vorgängen auf den Grund gehen und eine neue Umweltbewegung gründen.

Fantasie und Zugewandtheit

Sie spielen aber auch alle anderen auftauchenden Personen, vom Nachrichtensprecher bis zur Wissenschaftlerin und – verhüllt in recht monströse Masken (Bühne und Kostüme: Annabelle Gotha) – auch die Politik. Nur wenige Requisiten, dazu viel Fantasie und Zugewandtheit, genügen, um die Fünftklässler und – klässlerinnen der Durchlaufprobe in den Bann zu ziehen. Ganz nebenher werden wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt, von besagter Fotosynthese bis zu Glückshormonen. Immer wieder binden sie empathisch die Kinder mit ein und stellen Fragen. Finger gehen eifrig hoch. Ideen werden gesammelt.

Und es wird Widerstandsgeist geweckt: Am Ende sind die Fensterscheiben des Klassenraums mit (abwaschbarer) Farbe beschrieben, stehen Tische kreuz und quer und aufrecht, hängen Protestplakate. Und die Geldscheine? Werden freiwillig und fein säuberlich gestapelt wieder zurückgegeben. Es besteht noch Hoffnung.

„Als die Bäume streikten“ (ab zehn Jahren) tourt ab 9. Februar durch Klassenzimmer der Region. Interessierte Lehrkäfte wenden sich telefonisch an (05 11) 99 99 28 51 oder per Mail an schule@staatstheater-hannover.de.