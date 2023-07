﻿Faszination Einhorn – Warum uns das Fabelwesen nicht loslässt

Hannover. Sie ziehen sich durch die Antike, durch Bibelgeschichten, durch höfische Dichtungen und durch die Wissenschaft der Neuzeit – Erzählungen über das Einhorn. Existierte das Tier? Wofür steht es? Und wie hat sich sein Bild über die Jahrtausende verändert? Diese und viele weitere Fragen besprechen Julia Weitbrecht und Bernd Roling bei der Lesung zu ihrem neuen Buch „Das Einhorn“ im Literarischen Salon.

Fast alle Plätze sind belegt – auch hier zeigt sich, wie die „Faszination-Einhorn“ anhält. Auf dem Podium sprechen die beiden mit Moderator Matthias Vogel zwei Stunden lang über das Fabelwesen. Anschließend folgt eine Fragerunde mit dem Publikum. Theorien werden ausgetauscht, Überlieferungen besprochen – und immer wieder werden Witze gerissen. Wer hätte gedacht, dass die „Einhörnerei“ – wie sie es nennen – so lustig sein kann?

Witz und Wissenschaft

Wenn es Einhörner bei der biblischen Schöpfung gegeben haben soll – das zeigen die Einhornexperten anhand von mittelalterlichem Bildmaterial – wie erklären sich Christen dann ihr Ableben? Nun, vielleicht haben sie einfach das Boarding auf die Arche Noah verpasst. Solche Witze unterhalten das Publikum während der Lesung.

Daneben vermittelt das Autoren-Team auch viel Literatur- und Geschichtswissen. Bis ins 5. vorchristliche Jahrhundert gehen sie zurück auf ihrer Suche und beschreiben wie Reiseberichte oder Schriften der Zoologie das Bild des Einhorns formten. Es sei ein wildes Tier, dessen Horn vor allem Gifte heilen könne. Die Jagd sei schwer, das Fleisch sei ungenießbar und das Tier ließe sich mithilfe von Jungfrauen anlocken. Woher diese erdachten Eigenschaften kommen, sei unklar.

Die Forschung über Fabelwesen: Julia Weitbrecht (Mitte) und Bernd Roling (rechts) sind vom „Unicornismus“ – wie sie es spaßhaft nennen – befallen. © Quelle: Nerea Lakuntza

Weitbrecht ist Professorin für Ältere deutsche Sprache und Literatur in Köln. Sie beschäftigt sich mit Tieren in der mittelalterlichen Kultur, so auch mit der religiösen Symbolik des Einhorns in höfischen Erzählungen. Roling ist in Berlin Professor für Mittel- und Neulatein und forscht über Drachen und Sirenen in der Frühen Neuzeit. Gemeinsam haben die beiden im April das Buch „Das Einhorn“ herausgebracht.

Haben Einhörner wirklich existiert?

Roling und Weitbrecht beschreiben, wie über die Jahrhunderte immer mehr „Fakten“ zum Einhorn kommen, und wie es bis in die Neuzeit als real existierendes Tier galt. Tatsächlich lässt sich argumentieren, dass wir bis heute versuchen, seine Existenz zu belegen. Artikel über die sibirischen Einhörner (bisonartige Tiere, die vor 50.000 Jahren ausgestorben sein sollen) und Theorien, wie Narwale, Nashörner und Gazellen als Inspirationsquellen für die Darstellungen und Erzählungen von Einhörnern dienten, faszinieren noch heute.

Das Einhorn scheint sich also nie vollständig in die Kiste der fantastischen Wesen stecken lassen zu wollen, die Anziehungskraft bleibt auch nach Jahrhunderten erhalten.

