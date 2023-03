﻿Was zählt im Leben? Schriftsteller Arno Geiger kennt die Antwort

Hannover. Arno Geiger ist ein gefragter Schriftsteller. Seine Lesungen hat der 1968 geborene Österreicher mittlerweile limitieren müssen, um nicht nur noch von Stadt zu Stadt zu reisen. Dem Literaturhaus in Hannover hat er allerdings die Ehre erwiesen, was für das Renommee dieser klug geführten Institution spricht. Vor ausverkauftem Haus stellte er sein jüngstes Buch „Das glückliche Geheimnis“ vor und dachte im Dialog mit Moderatorin Katja Weise darüber nach, was im Leben zählt. Seine Quintessenz ist überzeugend. „Soziale Beziehungen sind das Wichtigste“.

Über die kann man sich etwa dann besondere Klarheit verschaffen kann, wenn man sie bei anderen untersucht. Dafür tauchte der Schriftsteller über 25 Jahre in Wiener Altpapiertonnen ab. Allmorgentlich radelte er als junger Mann von Tonne zu Tonne, um einen Blick auf das zu erhaschen, was andere als wertlos erachten. „Das war sportlich“, erinnerte er sich im Gespräch lächelnd. Entdeckt wurde er dabei von niemandem, weil solche niederen Tätigkeiten des Mülltauchens niemanden interessieren. Auch als Arno Geiger schon ein mit Preisen ausgezeichneter Schriftsteller war, konnte er von dem Eintauchen in den Papiermüll nicht lassen. Mal waren es Bücher, die er dann verschlungen hat, die ihn zu einem „wilden Lesen“ geführt haben, „wild“, weil die im Müll entdeckten Bücher Zufallsfunde waren, die nicht der eigenen, immer voreingenommenen Vorauswahl entsprachen.

Abwägend und offen

Diese Bücher profilierten ganz wesentlich seine literarische Bildung, wofür er noch immer dankbar ist. Dann waren es aber auch Tagebücher, Notizzettel, Briefe und Postkarten, die er entdeckte, mitnahm, las, und literarisch verarbeitete. Seine eigenen Tagebücher aus der Jugendzeit, da wurde er im Gespräch fast rot im Gesicht, fand er so hochnotpeinlich, das er sie nicht für sein eigenes Schreiben nutzen konnte, aber bei den gefundenen Texten anderer ging es ihm nicht so.

Abwägend und offen, ohne Pathos oder Eitelkeit sprach Arno Geiger mit sehr lebendiger Gestik über seine bislang versteckte Vergangenheit. Seine Altpapiertaucherphase hat ihn zu der Erkenntnis gebracht, dass auch „im Müll die Wahrheit wohnt“. Entlang dieser Müll-Wahrheiten entwickelt sich seine autobiografisch orientierte Erzählung, die voller genauer Beobachtungen und Reflexionen seine eigene Lebenswelt schildert und in der sich die großen Fragen der Welt widerspiegeln, weil es immer und überall um Beziehungen geht.

Im Grunde sind es Liebesgeschichten

Er blickt auf seine eigene Familie, seine Eltern, seine Frauengeschichten. Im Grunde sind es Liebesgeschichten, die er schreibt. Es geht um Konflikte, Probleme, offen bleibende Fragen, die er nur deswegen so überzeugend beschreiben kann, weil er sich für seine Welt mit liebevoller Sympathie vollkommen uneitel interessiert. Mit leider Melancholie führt er an, dass sich die Qualität des Altpapiers geändert habe. Handgeschriebenes, Bastelabfälle, Sexhefte hatte er in seiner Anfangszeit immer mal wieder in seinen Fängen, dann erlangten die weggeworfenen Pizzakartons die Oberhand. Auch das ist ein Abfall, von der Kultur des Handschriftlichen.

