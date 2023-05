﻿Milieustudien: Azet & Zuna rappen im Capitol

Hannover. Die Hände sind oben, die Mitfilmquote liegt bei 90 Prozent – als der weiße Vorhang fällt und die Rapper Azet & Zuna preisgibt, sind die 900 Fans im Capitol gut vorbereitet. Die „Ultraplus“-Tour verspricht einige Superlative, und zumindest die Besucher übertreffen schon einmal Erwartungen – mit ihrer Lautstärke.

„Ich hätte nicht gedacht, dass Hannover die anderen Städte so auseinandernimmt“, betonen beide MCs das ganze Konzert hindurch. Mit „Im Milieu“ etabliert das Duo am Anfang einen Sound, der sich den Abend über nicht groß ändert. Schnelle Beats zwischen Disco und Straße, Autotune klebt auf den Stimmen im Refrain, während eine sommerliche Melodie ins Ohr geht. Dazu die etablierten Themen: Suchtmittelhandel, die Entledigung von Neidern und Rivalen, der zurückhaltende Selbstzweifel. Ihre Art der Geldbeschaffung, das geben die Rapper zu, ist „haram“, doch im Elend weiterleben keine Option.

„Für die Familie“

Azet & Zuna werden von einem DJ und einem Live-Drummer begleitet, zeigen zu Beginn noch handwerklich saubere Flows über silbenreichen Lines, lassen aber mit jedem Song mehr das Playback und ihr Publikum übernehmen. Zum Dancehall von „Für die Familie“ rotieren 3D-Modelle von vergoldeten Saurierknochen auf der Leinwand.

Zuna, im Capitol mit Anglerhut und Sonnenbrille ausgestattet, ist im Libanon geboren, Azet in Albanien – und seine Diaspora wird an dem Abend direkter bedient. Im Saal gehen albanische und kosovarische Flaggen um, mitten im Konzert kommt DJ Gimi-O auf die Bühne und heizt 20 Minuten lang mit albanischen Hits ein.

Die KMN Gang tritt auf

Auch er ist Teil der Dresdener KMN Gang, deren Mitglieder in unterschiedlichen Konstellationen auf der Bühne erscheinen. Mal die Rapper jeweils solo, dann Azet mit seinem Bruder Albi, dann wieder die Hauptakteure: So wechselhaft das Ensemble, so austauschbar bleiben letztlich ihre Songs, die sich nicht nur in Struktur und Attitüde immer gleichen, sondern sogar ganze Verse recyclen: Dass die Gang auf der Straße Millionen verdient, wird, kaum abgewandelt, in beinahe jedem Text formuliert.

Simple Tracks wie „Fast Life“ und „Kopf Schrott“ stoßen auf Jubelchöre bei den Fans, bei „Patte fließt“, darf sogar einer von ihnen auf der Bühne mitrappen, bevor sich die MCs in die längere Disco-Intermission verabschieden. Aber sie kehren noch mal zurück, und ein warmgetanztes Publikum feiert „Karussell“ mit der gesamten Gang.