﻿Hingerichtet in Hannover: Ein Roman erzählt vom NS-Deserteur Heinrich Börner

Hannover. Man weiß nicht mehr viel über ihn. Man weiß nicht einmal, für welches Vergehen genau er 1940 hingerichtet wurde. Heinrich Börner war kein politisch aktiver Mensch, kein Intellektueller, kein klassischer Widerstandskämpfer. Als er mit nur 21 Jahren auf dem Gelände der heutigen Hauptfeldwebel-Langenstein-Kaserne erschossen wurde, war er schlicht zu jung, um schon viele Lebensspuren hinterlassen zu haben.

In seiner Romanbiografie „Kein Besonderer“ zeichnet Bodo Dringenberg jetzt das fast vergessene Leben des einfachen Landarbeiters so nach, wie es gewesen sein könnte. Dabei schließt Dringenberg, sonst bekannt als Autor von Historienkrimis („Mord auf dem Wilhelmstein“), Lücken in der Überlieferung kraft schriftstellerischer Kreativität.

Kindheit in Linden

Heinrich Börner, Jahrgang 1919, wuchs mit seiner alleinerziehenden Mutter teils im sozialdemokratischen Linden auf. Mit viel Liebe zum Detail schildert Dringenberg das Leben im Hannover der Dreißigerjahre. Er erzählt vom Badehaus am Küchengarten und von Stummfilmen im Apollo-Kino, von der Instandsetzung des Großen Gartens und von den Swing-Kids, denen der junge Heinrich am neu angelegten Maschsee begegnet, wo sie im Strandbad Jazzplatten auf dem Grammofon spielen. Er erzählt aber auch vom Aufstieg der Nazis und vom Bau des HJ-Heims am Ballhof.

Ein Denkmal im Kleinformat: der Stolperstein für Heinrich Börner. © Quelle: Nancy Heusel

Vor allem jedoch zeichnet er das Bild eines stillen, introvertierten jungen Mannes, der Gedichte von Ringelnatz liebt und der Enge der Stadt entkommen will, indem er aufs Land geht, um eine Ausbildung zum Melker zu machen. Bei Gleichaltrigen gilt er als Muttersöhnchen, als verschrobener Sonderling.

Auf die unaufgeregten Schilderungen folgt ein dramatisches Ende. Als Heinrich zur Wehrmacht eingezogen wird, desertiert er, doch er wird gefasst und verurteilt. In der Kaserne am Kugelfangtrift richteten die Nazis 46 Deserteure und „Wehrkraftzersetzer“ hin. Insgesamt verurteilte die NS-Militärjustiz rund 30.000 Soldaten zum Tode.

Die heutige Straße Bohlendamm in der Altstadt: Hier wohnte Heinrich Börner. © Quelle: Nancy Heusel

Im Jahr 2014 wurde in der Altstadt, wo seine Familie gelebt hatte, ein Stolperstein für Heinrich Börner verlegt. Finanziert hatte diesen Bodo Dringenberg. Jetzt hat der Autor dem fast vergessenen NS-Opfer mit seinem berührenden Buch auch ein kleines literarisches Denkmal geschaffen.

Bodo Dringenberg: „Kein Besonderer. Das zu kurze Leben des Heinrich Börner.“ Zu Klampen Verlag. 198 Seiten, 18 Euro.

HAZ