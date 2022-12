﻿In Hannovers Capitol hatte Sängerin Lotte „die krassesten Konzerterlebnisse“

Lotte, Sie touren aktuell wochenlang quer durch die Republik. Heißt das, Sie haben schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen?

Der Prozess der Abstimmung läuft noch (lacht). Ich habe drei Geschwister, und wir schenken uns jeweils etwas gemeinsam. Für jede und jeden von uns gibt es eine eigene Whatsapp-Gruppe, in der ausführlich diskutiert wird. Wenn wir uns dann geeinigt haben, geht es ganz schnell. Ein Klick, und das Geschenk geht schon mal nach Ravensburg, in meine Heimatstadt.

Haben Sie einen Wunsch geäußert, damit die anderen schon mal losziehen können?

Das schulde ich ihnen noch. Und das ist gar nicht so leicht. Jahrelang habe ich mir Küchengeräte gewünscht, die sind nützlich und eine gute Investition. Da ich das Jahr über aber viel unterwegs bin, kann ich die gar nicht so häufig benutzen. Wahrscheinlich werde ich mir für dieses Jahr Bücher wünschen. Ich lese total gerne.

Das dritte Album von Lotte heißt „Woran hältst Du Dich fest, wenn alles zerbricht?“ © Quelle: Columbia Records

Was denn aktuell?

„Everything is fucked“ von Mark Manson, auf englisch. Ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Es handelt davon, dass es uns im Grunde generell immer besser geht, wir im Wohlstand leben, gesund sind, weniger Armut herrscht, es uns mental aber immer schlechter geht. Anstatt Hoffnung entstehen Depressionen und Leere. Je besser es uns geht, desto nutzloser kann sich unser Leben anfühlen. Am Ende geht es auf die Sinnfrage zurück.

Welchen Sinn sehen Sie?

Es geht nicht darum, einen Sinn zu suchen, sondern Dingen einen Sinn zu geben. Was es dafür braucht, zeigt der Autor auf. Es sind Hoffnung, die Möglichkeit, seine Ziele zu erreichen, und eine Gemeinschaft.

Lotte *14. Juli 1995 in Ravensburg.

In Ihrer Musik verarbeiten Sie sensible Themen wie Traumata, unerreichbare Schönheitsideale, toxische Beziehungen, Panikattacken, sexualisierte Gewalt und Mental Health. Fällt es Ihnen nicht schwer, Ihr Inneres nach Außen zu kehren?

Anfangs habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht, wie inhaltlich krass die Texte sind. Es ist wirklich alles autobiografisch, und ich habe es aufgeschrieben, weil ich es musste. Ich bin so gelangweilt von glattgebügelten Inhalten. Tabuthemen anzusprechen ist der erste Schritt zur Heilung. Es ist vielleicht nicht immer schön, aber bei mir hat es gewirkt.

Fans offenbaren Ihnen Sorgen und Ängste, sagen, dass ihnen Ihre Musik hilft. Empfinden Sie da auch eine gewisse Verantwortung?

Ich lese oft Kommentare und bin dankbar, dass meine Musik bewirkt, zu heilen, aufzuklären und Diskussionen anzuregen. Allerdings versuche ich zu verinnerlichen, dass ich keine Verantwortung tragen kann. Da sehe ich mich nicht in der Pflicht. Ich bin keine Therapeutin und kann auch nicht das ganze Leid von anderen mittragen. In der Summe ist das einfach nicht machbar. Was ich machen kann, ist, auf diverse Hilfeplattformen zu verweisen.

Während der Pandemie haben Sie nicht nur Musik gemacht, sondern auch endlich Ihren Motorradführerschein. Haben sich Ihre Eltern darüber gefreut?

Geht so (lacht). Sie konnten es mir aber schlecht verbieten, weil sie früher selbst auch gefahren sind und damit erst aufgehört haben, seit sie Kinder haben. Meine Mama hat einmal gefragt, ob das jetzt wirklich sein muss und ich nicht das Pferd oder Fahrrad nehmen kann.

Bikerin durch und durch: Lotte hat seit Kurzem ihren Motorradführerschein. © Quelle: Instagram/Lotte

So eine F 900 R von BMW kommt auf mehr als nur eine Pferdestärke – es dürften um die 100 sein.

Ich habe auch eine R nineT, die mag ich fast lieber, die ist super urban. Am Ende komme ich bei beiden nicht sehr oft dazu, sie zu fahren. Aber wenn, dann habe ich beide Hände am Lenker und bin so richtig schön im Zen. Mein Kopf ist sonst immer an; wenn ich fahre, entspanne ich. Wobei auch Adrenalin im Spiel ist.

Mit dem E-Rolle durch Hannover

Kurz vor Weihnachten spielen Sie mal wieder bei uns in Hannover. Was für Erinnerungen konnten Sie hier bislang sammeln?

Ich war tatsächlich schon häufiger in Hannover. 2020 habe ich mal am Tag nach dem Konzert einen Elektroroller gemietet und bin damit durch die Stadt gedüst. Im Capitol hatte ich die krassesten Konzerterlebnisse, eigene wie die von anderen. Eine so schöne Location, in der ich zuletzt Wincent Weiss gesehen habe.

