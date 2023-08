﻿Ingo Metzmacher dirigiert „Falstaff“ bei den Salzburger Festspielen

Salzburg. Der Dirigent Ingo Metzmacher ist seit Langem regelmäßiger Gast bei den Salzburger Festspielen. Der 65-Jährige gilt als der Spezialist für die Moderne beim Festival und hat dort in den vergangenen Jahren unter anderem Opern von Luigi Nono und George Enescu geleitet. Nun ist er in Salzburg zur Abwechslung einmal mit einem Werk des klassischen Kernrepertoires zu erleben: mit Verdis letzter Oper „Falstaff“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Anfrage für dieses Stück habe ihn selbst überrascht, sagt Metzmacher, der seit 2016 Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen ist. Überrascht davon waren offenbar auch viele Kritikerinnen und Kritiker, die dem Dirigenten zunächst kein gutes Zeugnis ausstellten: zu grell, zu grob, zu modern habe sein Verdi in der Premiere geklungen.

Ausnahmsweise mit Taktstock: Ingo Metzmacher dirigiert die Wiener Philharmoniker bei „Falstaff“ in Salzburg. © Quelle: Barbara Gindl/dpa

Marthaler macht Falstaff zur Filmfigur

Bei einer spätern späteren Aufführung lässt sich das allerdings nicht mehr bestätigen. Denn die Wiener Philharmoniker klingen bei Metzmacher vor allem nach den Wiener Philharmonikern: Es ist auch ein Verdienst des Dirigenten, wenn der spezielle Klang der Bläser, die hohe Flexibilität der Streicher hier selbst in Verdis flinker Musik schön zur Geltung kommen. Und dass Metzmacher in der Tempogestaltung eher die großen Formen als kleinteiliges Parlando im Blick hat, passt gut zu diesem Spätwerk, das oft auf große Ensembles und polyfone Formen setzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Sängerinnen und Sänger ist der Boden so musikalisch gut bereitet. Das Ensemble um Elena Stikhina (Mrs. Ford), Tanja Ariane Baumgartner (Mrs. Quickly) und Giulia Semenzato (Nanetta) ist festspielwürdig. Und der kanadische Bariton Gerald Finley ist ein starker Titelheld. Allerdings ist er hier auch stark melancholisch, denn Regisseur Christoph Marthaler bringt die Komödie nicht als Lustspiel auf die Bühne.

Die Gnade der Heiterkeit

Über die eigentliche Falstaff-Handlung legt Marthaler eine weitere Geschichte: Im Großen Festspielhaus sind daher nun die Dreharbeiten zu einem Falstaff-Film zu sehen. Der Regisseur dieses Filmdrehs, der an Orson Wells erinnern soll, ist damit aber überfordert: Schauspieler Marc Bodnar reckt in der Rolle oft hilflos die Arme und zuckt resigniert die Schultern.

Dass der echte Regisseur Marthaler einen ausgebrannten Regisseur als Bühnenfigur erfindet, ist nicht sonderlich interessant. Die Figur, die mit aufgepolsterter Bauchschürze so aussieht, wie man es von dem hier schlanken Falstaff erwartet, streut Sand in die Mechanik einer Komödie, die eben nicht mehr wie geschmiert läuft. Am Ende gibt es in dem Stück zwar immer nur Verlierer. Marthaler aber verwehrt ihnen die Gnade der heiteren Gelassenheit.

Verdi im Wartesaal: Szene aus „Macbeth“ bei den Salzburger Festspielen. © Quelle: Bernd Uhlig/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausstatterin Anna Viebrock hat dazu eine Bühne gebaut, deren Elemente an Orson-Wells-Filme erinnern, und die so weit auseinandergezogen ist, dass die Koordination zwischen Bühne und Orchestergraben oft etwas erschwert wird. Die Handlung findet dann ganz an den Seiten statt. Dass in der Bühnenmitte Leere herrscht, ist wohl Programm.

Lesen Sie auch

Erstaunlicherweise setzt „Macbeth“, die zweite Verdi-Produktion der Festspiele, auf eine ähnliche Ästhetik: Regisseur Krzysztof Warlikowski verwandelt das Festspielhaus in einen weiten Wartesaal, in dem auch Dirigent Philippe Jordan manchmal um präzises Zusammenspiel ringen muss. Starbesetzt ist die Sängerriege mit der großartigen Asmik Grigorian als Lady Macbeth und Vladislav Sulimsky in der Titelrolle.

HAZ