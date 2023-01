﻿Glühende Akkorde: Kunstfestspiel-Intendant Metzmacher dirigiert im Funkhaus

Hannover. Es ist ein später Triumph. Als der Komponist Anton Plate sich nach der Uraufführung seiner Sinfonie „Libération“ dem Publikum im Funkhaus zeigt, sind die meisten Besucherinnen und Besucher schon aufgestanden, um im Stehen zu applaudieren. Nach gut 70 intensiven Minuten mit zeitgenössischer Musik, die im Großen Sendesaal sonst eher geduldet als gepflegt wird, herrscht ungewöhnlich große Begeisterung im Saal.

Der Komponist macht ein paar unsichere Schritte auf das Podium zu, um sich bei den Ausführenden – dem Dirigenten (und Kunstfestspiel-Intendanten) Ingo Metzmacher, der Sopranistin Marlis Petersen und der NDR Radiophilharmonie – zu bedanken. Der 73-Jährige hat lange warten müssen, um seine Musik auf großer Bühne zu erleben: Fast zwei Jahrzehnte hat er an dieser Sinfonie gearbeitet, die 2018 abgeschlossen wurde.

Eine überragende Sinfonie

Plate hat an der hannoverschen Musikhochschule gelehrt und gehört nicht zum Kreis der Komponisten, deren Musik regelmäßig aufgeführt wird. Genau genommen setzt sich nur Metzmacher für die Werke seines ehemaligen Mentors ein. Im Funkhaus wurde aber deutlich, dass dafür viel mehr als nur persönliche Gründe sprechen: Plates Musik ist von überragender Qualität. Sie ist geistreich, überraschend und von teils betörender Schönheit.

Souveräner Interpret: Ingo Metzmacher dirigiert die NDR Radiophilharmonie. © Quelle: Nancy Heusel

Die Sinfonie besteht aus sechs Sätzen, die einzeln teilweise schon früher aufgeführt wurden. In den letzten beiden Teilen kommt ein Solosopran zum riesig besetzten Orchester. Plate hat einen sehr persönlichen Weg aus der Tradition in die Gegenwart gefunden. Er hat dabei nicht den Glauben an ein harmonisches System als Kern der Musik verloren. Selbst beim ersten Hören merkt man seiner Sinfonie eine lebenslange Beschäftigung mit diesem Thema an.

Orchester hält den Atem an

Man kann nur ahnen, wie lange Plate mit den Tönen gerungen haben muss, um die sanft glühenden Akkorde zu finden, die manchen Passagen eine geheimnisvolle Intensität verleihen. Sie sind nicht Klangeffekt, sondern Teil einer logischen Entwicklung, und wirken umso stärker, je weiter das große Orchester sich in sich zurückzieht und mit angehaltenen Atem nur zu flüstern scheint.

Ab und an wehen fremde Einflüsse in das dichte Klanggewebe: ein Hauch von Jazz, ein Traum von Romantik, die Geräusche der alten Avantgarde. Für einige Momente scheint es dann so etwas zu geben wie eine Polyphonie der Stile, aber bevor sie richtig fassbar werden, sind die Einflüsse schon vorbeigezogen wie flüchtige Schatten.

Aufgeführt wird das auf beispielhaft souveräne Weise. Sopranistin Marlis Petersen singt mit viel Leidenschaft und Präzision, und auch die Musikerinnen und Musiker der Radiophilharmonie stürzen sich unter Metzmachers Leitung mit erkennbarer Begeisterung in die Abenteuer dieser Musik. Das glückliche Zusammenwirken von Dirigent und Orchester war zu Beginn schon in einer wunderbar beweglichen, leidenschaftlichen Version der „Metamorphosen“ von Richard Strauss zu hören. Ein großer Konzertabend.