﻿Träume, Unbewusstes, seltsame Wesen: Anne Nissens Installation im Kesselhaus Faust

Der Jugendtreff in Isernhagen-Kirchhorst hat mit seiner Tombola beim Herbstfest exakt 499 Euro eingenommen. Diese Summe übergaben die Kinder des Treffs jetzt an den Lions-Club Aegidius, um das Aegidius-Haus am Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover zu unterstützen.