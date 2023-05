﻿Finnische Eröffnung: A-cappella-Woche startet mit Rajaton

Hannover. Gemessen an der Publikumsreaktion hätte die 21. Internationale A-cappella-Woche Hannover kaum besser starten können: In der nahezu ausverkauften Neustädter Hof- und Stadtkirche gibt es lautstarke Begeisterungsbekundungen. Sie gelten dem finnischen Ensemble Rajaton, das nicht zum ersten Mal im Rahmen des Festivals auftritt, aber erstmalig die Eröffnung singt. Zudem ist die Gruppe diesmal zu fünft, statt wie bislang zu sechst, denn Tenor Hannu Lepola hat vor wenigen Wochen seinen Ausstieg bekannt gegeben. In der neuen Besetzung Sopran-Mezzo-Alt-Bariton-Bass erklingen nun alte, umarrangierte Stücke sowie einige ganz neue Titel.

Das Programm reicht vom finnischen Volkslied über die Polka aus den 1920ern und Pophits von den Beatles, The Cure und Elton John bis hin zu Eigenkompositionen der Ensemblemitglieder. Das Wort „rajaton“ heißt im Finnischen so viel wie „grenzenlos“ und ist eine treffende Beschreibung des eklektischen Stils der Gruppe.

Rajaton singen grenzenloses Programm

Die Finnen bewegen sich souverän durch die Epochen und Genres, eine Jodeleinlage gelingt ebenso mühelos wie das Beatboxing. Zudem sorgen charmante Choreografien und informative Ansagen zu den einzelnen Stücken dafür, dass die Sprachbarriere – gut die Hälfte der Stücke wurde auf Finnisch vorgetragen – kaum ins Gewicht fällt.

Einzig die Technik sorgt für einige Abstriche beim Hörgenuss. Auf den Mikrofonen, die Rajaton grundsätzlich verwendet, liegt sehr viel Hall, der sich möglicherweise in der Kirchenakustik noch verstärkt. Diese Einstellung ist stimmig für die Poparrangements mit Leadgesang, Beatboxing und Background-Chor. Den musikalisch raffinierteren Sätzen jedoch, die in der Wirkung auf gegeneinander verschobene harmonische Rückungen setzen, nimmt der künstliche Hall einiges an Qualität. Hier intonieren erfahrene Sänger unter Zuhilfenahme der Obertöne – was bei den tontechnischen Einstellungen in diesem Konzert nicht möglich ist. So bleibt der Zuhörer mit der Frage zurück, was da dezenter verstärkt oder rein akustisch noch möglich gewesen wäre.

Die 21. Internationale A-cappella-Woche läuft bis zum 7. Mai. Karten gibt es unter anderem noch für die beiden Maybebop-Konzerte am 2. Mai (16.30 Uhr und 20 Uhr, Theater am Aegi) sowie für das Abschlusskonzert am 7. Mai, 19 Uhr, im Kuppelsaal des HCC.