﻿Weckruf: Das Lumpenpack über das neue Album „Wach“

Hannover. Politisch, punkig, polarisierend: Max Kennel (31) und Jonas Frömming (34) haben ihr einstiges Duo Das Lumpenpack als fünfköpfige Gitarrenband neu erfunden. Anfang August traten sie beim Fährmannsfest auf. Jetzt, am 25. August, kommt ihr neues Album „Wach“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Ihrem letzten Album „Emotions“ gab es noch „Ein Schlaflied für Aufgewachte“, also für Menschen, die „Wacht auf!“ krakeelen. Jetzt erscheint „Wach“. Der logische Schritt?

Jonas Frömming: Genau. Warum die Leute schlafen schicken, die „aufgewacht“ sind und diesen Begriff besetzen? Wir präsentieren das neue „Wach“.

Das Lumpenpack Maximilian Kennel (* 7. September 1991 in Augsburg) und Jonas Frömming (* 20. Januar 1989 in Kassel) kennen sich aus der Poetry-Slam-Szene – Kennel gewann zweimal die bayerischen Meisterschaften, Frömming die rheinland-pfälzischen Landesmeisterschaften. 2012 taten sie sich als Das Lumpenpack zusammen. Beide singen, Kennel spielt Gitarre, Frömming wirft Konfetti. Sie gewannen etliche Kleinkunstpreise, beschlossen aber bald, nur noch vor stehendem Publikum in Clubs aufzutreten. Seit 2020 ist Das Lumpenpack eine fünfköpfige Band. „Wach“ ist ihr sechstes Album. Der Vorgänger, „Emotions“, erreichte Platz neun der deutschen Album-Charts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und einen Kult: Im Internet gibt es Videos, wie Das Lumpenpack in einer Fußgängerzone mit „Wach-Turm“-Broschüren und „Wir würden gerne mit Ihnen über Rock sprechen“-Plakaten steht.

Max Kennel: Wir hatten immer Angst, eine „Kultband“ zu werden. Also dachten wir, wir werden lieber die erste Band mit Kult. Wir wollten mit den Leuten über Rockmusik sprechen, denn deutscher Rock ist am Boden. Das war in Eschwege, nicht weit vom Festivalgelände vom „Open Flair“, wo wir gespielt haben. Also haben wir uns endgültig vom Comedythron herabgeschwungen, um die Rockmusik zu retten. Und wir bekamen in der Innenstadt das Gefühl: Das wollen die Leute gar nicht.

Frömming: Diese aufrührerischen Tätigkeiten haben sogar gleich die Aufmerksamkeit von Obrigkeiten auf sich gezogen, in Form von – ich sag‘ mal – vieler Ü-50-Jürgens (lacht). Es war unglaublich, wie viel Hass und Missmut einem entgegenschlägt. Da konnte man sehen: Humor und Ironie sind in der Pandemie zugrunde gegangen. Man kann mit großem Ausrufezeichen sagen: „Dies ist ein groß angelegter Witz!“ Und es gibt trotzdem Menschen, die einem den Tod wünschen werden.

„Da werde ich doch lieber wütend“

„Wach“ ist das erste Album, das mit Band entstanden ist, oder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kennel: Es ist vor allem das erste Album, bei dem wir wussten, was die Band kann. „Emotions“ haben wir beide noch mit der Idee geschrieben, dass wir das mit der Band spielen. Jetzt sind wir viel getourt, und mit dieser Erfahrung ist „Wach“ entstanden. Alle haben mitgewirkt.

Das Cover: „Wach“ von Das Lumpenpack. © Quelle: Roof Records/Rough Trade

Das Album „Wach“ „Wenn man aufhört, wenn’s am schönsten ist, wären wir schon lange weg“, singt Das Lumpenpack gleich zum Start. „Gibt Schlimmeres“ heißt der Opener des sechsten Albums „Wach“ (Roof Records/Rough Trade). Das Album fügt das Älterwerden spitzbübischen Themen der Band hinzu und ist zugleich grundfalsch. Denn: Am schönsten ist jetzt. Max Kennel und Jonas Frömming sowie der ganze Rest der Band legen ein Album vor, das wütend und witzig, relevant und provokant ist. Es geht gegen die Lügen der Rechten („Ich kann das alles nicht mehr“) oder auch nur gegen schlechten Humor („Das ist witzig, weil“). Der Stil ist putzmunterer Punkrock, lässt aber auch selbstbewusst Raum für niedliche 80er-Jahre-Klingklang-Spielereien. Älter werden ist nicht schlimm. Leiser werden ist es. Das Lumpenpack hat auch dagegen die richtigen Lieder: „Die Nacht“ und „Frieden durch Lärm“ suchen das Heil in der Gegenkultur und dem Aufruhr. Hosianna!

Und auch wenn wir jetzt über Rock sprechen: Es ist mehr Punk denn je.

Kennel: Das sind ja fließende Übergänge.

Frömming: Aber es stimmt. Sachen wie „Ich kann das alles nicht mehr“ und „Das ist witzig, weil…“ haben schon deutlich mehr Punkanleihen als alles auf „Emotions“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut eingespielt: Das Lumpenpack © Quelle: Nancy Heusel

Gerade in den beiden Stücken steckt auch eine Menge Wut, oder?

Kennel: Das kommt so mit dem Alter, oder? Man kann entweder wütend oder verbittert werden. Da werde ich doch lieber wütend.

Frömming: Es ist auf jeden Fall besser, als alles in sich hineinzufressen. „Emotions“ war noch ziemlich geprägt vom Entsetzen, was so alles in der Pandemie hoch schwappte. Das Schulterzucken von „Emotions“ ist jetzt einem Kopfschütteln gewichen.

Kennel: Wir können uns doch auf gar keine Wahrheit mehr einigen zwischen den Lagern, und mit verzerrten Gitarren hat man eine gute Chance. Man muss einfach lauter sein als diejenigen, die zum Beispiel noch von „Cancel Culture“ reden – die gibt es einfach nicht; selbst ein Kevin Spacey schafft es auf den Titel der „Zeit“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Frieden durch Lärm“

Sind Sie dadurch eindeutiger geworden?

Kennel: Wir fanden uns schon immer sehr eindeutig. Man weiß ja selber, was man meint. Aber vielleicht ist es jetzt noch mal ein bisschen greifbarer geworden.

Frömming: Es gibt ja immer noch eine Menge Punchlines.

„Alte werden Nazis, Dumme werden Stars“ zum Beispiel…

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frömming: Es wird satirischer.

Lesen Sie auch

Aber „Die Nacht“ und „Frieden durch Lärm“ ist schon authentisch, oder? Diese Sehnsucht nach der Gegenkultur, wenn einem der Kopf zu platzen droht?

Kennel: In den vergangenen Jahren ist so deutlich geworden, wie viele Leute sich aufgerieben haben in den riesigen Kämpfen. Und das ist eine Gefahr. Denn es trifft die guten Leute, nicht die Rechten. Die reiben sich nicht auf. Die schreien einfach nur. Darum ist es wichtig, daran zu erinnern, dass es noch das andere gibt. Manchmal hilft auch einfach ein Konzert.

HAZ