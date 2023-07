﻿Die Nerven auf dem Fährmannsfest: Bassist Julian Knoth über Musik und Politik

Die Nerven konnten sich nie über einen Mangel an Kritikerzuspruch beschweren. Mit dem jüngsten Album ist die Aufmerksamkeit noch größer geworden, weil es so genau ein Lebensgefühl der Desillusionierung auf den Punkt bringt?

Ich glaube, wir sind als Individuen sehr feinfühlig. Daraus speist sich unsere Musik, speisen sich unsere Texte. Sie sind unser Ventil und unsere Möglichkeit, damit umzugehen. Dahinter steckt kein Plan. Wir sind einfach nur sehr nah an uns selbst. Wir sind heute wahrscheinlich präziser geworden in dem, was wir ausdrücken. Wir hatten nie einen Masterplan, aber ein Konzept.

Mit Musik etwas bewirken

Sie waren auch mal in der Politik, sind es nicht mehr. Aber das Album ist politisch.

Ich habe tatsächlich einen Ausflug gemacht in die Lokalpolitik, weil es mich interessiert hat. Ich habe aber auch gemerkt, mir fehlt die Kraft dafür, beides zu machen und dass ich in der Musik eine Sprache habe, in der ich mich besser ausdrücken und auch etwas bewirken kann.

Die Nerven Anfang 2010 gründeten Bassist Julian Knoth und Gitarrist Max Rieger in Stuttgart die Noiserock-Band Die Nerven; beide teilen sich den Gesang. 2012 stieß Schlagzeuger Kevin Kuhn dazu. Der Durchbruch kam 2014 mit dem Album „Fun“, das von Spiegel Online „als eine der wichtigsten und besten deutschsprachigen Platten dieses Jahrzehnts“ gefeiert wurde. Die beiden arbeiten an diversen Nebenprojekten. Rieger hat sich vor allem als Produzent unter anderem von Casper und Drangsal einen Namen gemacht. Knoth erregte zuletzt Aufsehen mit der Indie-All-Star-Band Die Benjamins. Rieger und Kuhn leben inzwischen in Berlin. Im Oktober 2022 erschien das offiziell fünfte, selbstbetitelte Album „Die Nerven“ mit deutlich politischen Untertönen. Der „Musikexpress“ kürte es zum zweitbesten Album des Jahres.

Ist das heute vermehrt die Aufgabe von Musik: weg von der Befindlichkeit, hin dazu, Sand ins Getriebe zu werfen?

Ich würde nicht sagen, dass es die Aufgabe ist. Es ist auch sehr schwierig, Musik zu machen, die politisch ist und gut: weil zu oft die Parole im Vordergrund steht. Vielleicht ist das mit dem politischen Gehalt unseres Albums auch überbewertet. Ich meine, ein Song wie „Europa“…

…in dem es heißt: „Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie“…

…ist mehr ein Song über Adoleszenz und Aufwachen und Erkenntnisse, die man erlangt, und weniger über einen Krieg. Es geht um den Preis, den andere dafür zahlen, dass wir in dieser Festung Europa leben. Klar ist das eine politische Aussage. Aber für uns steht am Ende die Musik an erster Stelle, und Text und Musik müssen mit der Musik funktionieren.

Diese Musik klingt oft ein wenig, als seien Versatzstücke zertrümmert und neu aufgebaut worden.

Ich habe mit 17, 18 Jahren angefangen, Musik zu machen. Mir, uns war immer klar, dass wir das Rad nie neu erfinden können. Den Anspruch hatten wir auch nie. Unser Ansatz war immer: Postmoderne, wir können nichts Neues erfinden, aber aus allem, was es gibt, etwas Neues erschaffen.

„Einfach machen“

Welche Haltung steckt dahinter?

Es muss heute so oft kommerziell sein, es muss ein Hit sein. Ein Song muss so und so aufgebaut sein, damit er bei Spotify funktioniert. Das engt die künstlerische Freiheit ein. Unsere Haltung ist: Man kann frei sein. Es gibt keine Grenzen. Mutig sein und einfach machen.

Und ein Projekt wie Die Benjamins, Ihre Band mit Annette Benjamin von Hans-A-Plast, Thomas Götz von den Beatsteaks, Drangsal und Charlotte Brandi, ist dann ein wenig Erholung?

Schon. Wobei sich die Songstrukturen gar nicht mehr so stark unterscheiden. Bei Die Nerven haben wir laut angefangen, wurden immer wilder und haben irgendwann, als das ausgereizt war, angefangen, mit Arrangements und Strukturen zu spielen. Aber natürlich sind Die Benjamins ein wenig poppiger. Es ist ein anderes Projekt, und es hat viel Spaß gemacht. Ich konnte einfach mal nur Bass spielen und Musiker sein. Die Nerven fordert mir mehr ab, und das ist das Tolle daran.

Konzerte mit den Benjamins sind weiterhin nicht geplant?

Wir sind immerhin so weit, dass wir uns Anfang August mal wieder treffen. Wir haben mehr Ideen und für die EP fünf davon herausgenommen. Um auch nur auf einem Festival oder als Support zu spielen, brauchen wir schon zwei, drei mehr. Aber ich freue mich aufs Fährmannsfest mit den Nerven; eine Freundin aus Hannover hat mir schon davon erzählt. Ich freue mich sowieso schon auf dieses erste Augustwochenende, weil wir da gleich ein paar Konzerte hintereinander spielen.

Beim diesjährigen Fährmannsfest (4. bis 6. August) spielen Die Nerven am Sonnabend, 5. August, unter anderem mit Rogers und Me First and the Gimme Gimmes. Karten kosten an der Abendkasse 25 Euro, im Vorverkauf 20 Euro plus Gebühren.

