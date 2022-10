﻿Warum Hannovers „Mio, mein Mio“ ein Stück für unsere Zeit ist

Florian Fiedler

* 23. Mai 1977 in Hamburg. Florian Fiedler beschloss schon als Jugendlicher, Regisseur zu werden. Noch vor dem Abitur arbeitete er hinter der Bühne des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. 2001 wurde er freier Regisseur, 2004 zum „Nachwuchsregisseur des Jahres“ gewählt. Ab 2009 war er Hausregisseur am Schauspiel Hannover, ab 2010 übernahm er auch die Leitung des Jungen Schauspiels. Von 2017 bis zu diesem Sommer war Fiedler Intendant am Theater Oberhausen. Er lebt mit Frau und zwei Kindern in Bochum.