﻿Hannovers Schauspielintendantin Sonja Anders über ihren Wechsel ans Hamburger Thalia Theater

Plötzlich stand der Motorraum in Flammen: Ein technischer Defekt ist offenbar die Ursache dafür, dass ein Mercedes am Dienstagnachmittag an der L190 in der Wedemark in Brand geriet. Die 39-jährige Fahrerin konnte sich und ihr zweijähriges Kind rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte die Flammen.