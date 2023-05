﻿Neues Album: Heinz Rudolf Kunze würde gerne „Können vor Lachen“

Hannover. 66 Jahre und kein bisschen leise: Heinz Rudolf Kunze (66) hat mit „Können vor Lachen“ ein Album veröffentlicht, auf dem sich Liebeslieder mit harscher Zeitkritik abwechseln. Ein Interview über Trostloses und Tröstliches.

Ihr neues Album heißt „Können vor Lachen“. Es klingt nicht unbedingt so, als sei Ihnen zu lachen zumute.

Das ist wahr. Und das ist auch der ursprüngliche Sinn dieser Redewendung: Ich würde ja gerne lachen, aber ich kann nicht.

Also ist Ihr Lachen inzwischen ein zunehmend verzweifeltes?

Zumindest oft. Vieles ist heute belastet. Nach Corona kam gleich der Ukraine-Krieg. Ich glaube, die Menschen überall auf der Welt sind sehr angespannt und sehr in Sorge. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, treffe ich oft Nachbarn, die mir sagen, dass sie nur noch mit Hilfe von Schlafmitteln schlafen können. Das verstehe ich. Nicht verstehen kann ich die Haltung: „Darf man denn heute überhaupt noch lachen? Hat man ein Recht darauf?“ Ich würde sogar sagen: Man hat die Pflicht zu lachen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Lachen und auch die Kunst sind Heilkräuter, die berechtigte Sorgen ein wenig lindern können.

Aasfresser. Eine Hyäne ziert das Cover des neuen Albums. © Quelle: Meadow Lake Music/ Rough Trade Distribution

Da Sie schon von Kunst sprechen: Kommt diese eher von besagtem Können oder, wie viele sagen, vom Müssen?

Das schließt sich nicht aus. Martin Walser hat mal gesagt: „Man wird nicht Schriftsteller, sondern das Schreiben sucht sich einen aus.“ Dann muss man es tun. So eine Art Besessenheit spüre ich auch. Ich bin jetzt 42 Jahre Profi, und mir fällt immer noch was ein. Die Ideen werden sogar mehr als früher. Texten tue ich immer, jeden Tag. Dem Komponieren wende ich mich erst zu, wenn ich weiß, dass es wieder ins Studio geht.

„Angstattacken, Depressionen, Existenzängste“

Sie singen über „Die furchtbaren herrlichen Jahre“. Was überwog?

Das Herrliche. Ich würde es niemals wagen, meinen Weg zu bereuen. Die furchtbaren Zeiten gab es auch, und ich denke, das ist der Preis, den der Teufel fordert. Das ist die Kehrseite der Fantasie: dass man Angstattacken hat, Depressionen, Existenzängste. Damit zahlt man für die Höhenflüge.

Künstler können sich keine Hornhaut auf der Seele leisten…

Ja, mit einem Panzer und einem dicken Fell kann man vielleicht leben, aber nichts mehr ausdrücken. Ich nehme die Leiden in Kauf. Ich habe einen sehr privilegierten Beruf. Und ich habe großen Respekt vor allen Menschen, die Sachen tun, die ich nicht kann – und das ist viel.

Sie fühlen sich wohl bei den Schriftstellern und großen Geistern – zumindest reihen Sie sich dort im Song „Trostlosigkeitsallee“ ein, einer kleinen Bob-Dylan-Hommage…

…einer kleinen? Nein, so richtig. Ich hatte den Ehrgeiz, das Lied solle genauso viele Strophen haben wie „Desolation Row“, und dann wechsele ich die Musik aus und bevölkere das Lied mit anderen Leuten. Es gibt noch eine Hommage: „Liebes Lied“ bezieht sich auf Dylans „Planet Wives“.

Nachdenklich: Heinz Rudolf Kunze beim Gespräch mit unserem Redakteur. © Quelle: Tobias Wölki

In „Trostlosigkeitsallee“ heißt es: „Zwischen Minima Moralia und zwischen Sein und Zeit herrscht weiterhin kein Friedenssinn und nur Trostlosigkeit“…

… die beiden großen Antipoden der deutschen Philosophie des 20. Jahrhundert: Adorno und Heidegger. Wobei Adorno gegenüber Heidegger ziemlich gemein war.

Vom Sozialisten ins Bürgerliche Lager

Was spendet denn Trost? Die Bundesregierung in Ihren Augen offenbar nicht.

Nein, leider nicht. Diese Kritik erlaube ich mir, weil ich die Opposition genauso sehe. Wir erleben seit einem Jahr eine erstaunlich stille CDU. Warum ist sie so still? Weil sie eine Menge Probleme, die wir jetzt haben, mit eingerührt hat. Ein Friedrich Merz lässt den Laden laufen und reibt sich die Hände angesichts der sinkenden Zustimmungswerte für die Regierung. Aber eigentlich wäre doch nach der bleiernen Zeit Merkel eine Runderneuerung der CDU mit neuem programmatischen Kern fällig. Was bedeutet konservativ heute? Da kommt nichts. Ich finde es auch sehr traurig, dass wir ein Land sind, in dem die Liberalen immer darum kämpfen müssen, in ein Parlament zu kommen. In anderen Ländern würde eine Partei wie die FDP, die immer für Steuersenkungen eintritt, ohne Ende gewinnen.

Das könnte daran liegen, dass die heutige FDP bei Freiheit vor allem an die Freiheit des Marktes denkt.

Das ist wohl wahr. Ich bin ein romantischer Ex-Sozialist, der im bürgerlichen Lager etwas verloren herumtappt. Ich hatte als Student durchaus linksextreme Hoffnungen, und als ich die dann begraben habe, war ich sehr traurig. Ich habe mich dann entschieden, bürgerlich zu werden, weil ich glaube: Nur in einer Gesellschaft, die viel leistet und die Leistung belohnt, profitieren auch die Schwächeren. Was ich im Moment erlebe, ist eine nivellierend leistungsfeindliche Geisteshaltung in Deutschland.

Der „Frau Außenminister“ attestieren Sie im Lied „Kein Zeitgefühl“, „hirntechnisch blass“ zu sein. Die schätzen Sie nicht sonderlich, oder?

Frau Baerbock schätze ich absolut nicht.

Gegen das Gendern – und rechtsradikalen Applaus

Von Gendern halten Sie ja bekanntlich auch nichts. Aber Sie können sich doch kaum über den Applaus freuen, den Sie von mancher Seite für Ihre Äußerungen dazu erhalten.

Sicher nicht. Ich treffe aber seither so viele Menschen, die mir für meine Äußerungen danken, ich fühle mich fast wie ein Messias. Leute halten ihr Auto an, kurbeln die Scheiben herunter, nehmen meine Hand und danken mir: „Endlich hat es mal jemand gesagt…“ Dass die Rechtsradikalen das bejubeln, finde ich widerlich und war sicherlich nicht meine Absicht.

Kommen wir zurück zur Trostlosigkeit. Das Album suggeriert, dass es Trost letztlich nur in der Zweisamkeit gibt.

Ich glaube, das ist auch so. Die Liebe ist das einzige Mittel, das hilft. Ich bin jetzt auch schon gefragt worden: „Liebeslieder in dem Alter – muss das sein?“ Wieso denn nicht? Solange man Lieder schreibt, kommt man um das Thema Liebe nicht herum. Natürlich ändert man die Perspektive im Laufe des Lebens. Der große Martin Walser, den ich so bewundere, hat gesagt, dieses Thema verlässt einen nie, und ob ihn nun junge Feministinnen Lustgreis nennen, sei ihm egal; er habe immer noch erotische Wünsche und Sehnsüchte. Das finde ich toll. Wenn man die nicht mehr hat: Wozu am Leben sein?

Am Ende des Albums steht das Lied „Leuchtturm“. Sind Sie dieser einsame Wächter?

Er hat ja keine Funktion mehr. Die Schiffe kommen auch ohne ihn klar. Es ist ein trauriges, melancholisches Lied. Ich bin 66 Jahre alt und muss damit fertig werden, dass ich mehr hinter mir habe als vor mir.

Am 1. Juni spielt Heinz Rudolf Kunze (mit unter anderem Christof Stein-Schneider) bei einem Charity-Konzert für die Geburtsklinik Henrike im Park hinter dem Henriettenstift.

