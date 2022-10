﻿„Wollen Position neu definieren“: Adam Budak im Interview über die Zukunft der Kestnergesellschaft

Hannover. Der Zukunft zugewandt: Adam Budak, der Direktor der Kestnergesellschaft, im Interview über die aktuelle Paula-Rego-Ausstellung, die Herausforderung, in diesen schwierigen Zeiten Sponsoren zu finden – und was er Großes für Hannover plant.

Herr Budak, starten wir doch einfach mal mit dem Werbeblock, Paula Rego: Warum muss man Ihre nächste Ausstellung unbedingt sehen?

Paula Rego ist die Grande Dame der zeitgenössischen internationalen Kunst, die als feministische Ikone gefeiert wird. Unsere Ausstellung ist nun eine Art Vermächtnis – da die Künstlerin leider im Juni im Alter von 87 Jahren von uns gegangen ist. Die Konzipierung der Ausstellung ist noch davor – in enger Zusammenarbeit mit ihr und ihrer Familie – entstanden. Rego ist international sehr gefragt: von der Venedig-Biennale bis zur Armory in New York. Letztes Jahr gab es eine große Retrospektive ihrer Arbeiten in der Tate Britain in London. Deshalb sind wir sehr stolz darauf, hier demnächst ihre erste institutionelle Ausstellung in Deutschland präsentieren zu können.

Warum ist Paula Rego so wichtig?

Paula Rego ist eine unvergleichliche Geschichtenerzählerin – und eine wahrhaft zärtliche Erzählerin, gerade in unserer komplexen Zeit der psychischen und physischen Ängste wieder sehr modern. In ihrem bahnbrechenden Werk setzt sie sich mit Macht- und Kontrollsystemen, Faschismus, Frauenrechten, Abtreibung und menschlichen Tragödien auseinander, macht die Unterrepräsentierten sichtbar, kämpft gegen politische Ungerechtigkeiten und definiert gleichzeitig malerische Traditionen neu.

Malerei gegen Gewalt, Armut und Tyrannei

Und das führt dann genau zu welchen Inhalten?

Dabei stehen die Themen Gewalt, Armut, politische Tyrannei, Geschlechterdiskriminierung und Trauer im Mittelpunkt ihres anspruchsvollen Werks. Paula Rego stellt mit ihren Werken mutig die politischen Mythen infrage und untersucht auf subtile Weise, wenn auch mit brutaler Ehrlichkeit und Würde, die menschlichen Beziehungen. Ihre Themen sind somit aktueller denn je und zeugen von großer Widerstandsfähigkeit sowie einer unvergleichlichen subversiven und rebellischen Kraft.

Wie macht sie das in ihrer Kunst?

Wir zeigen beispielsweise eine Reihe von Zeichnungen für die Freiheit der Abtreibung, ihre Serie „Abortion”. Damit hat sie die ganze Gesellschaft beeinflusst. Denn insbesondere in Portugal waren die Anti-Abtreibungsgesetze extrem streng. Dabei ist dieses Thema auch heute wieder ganz aktuell und relevant – wenn man beispielsweise in die USA blickt.

Gemälde aus bedeutenden Sammlungen

Woher holen Sie die Bilder?

Aus Privatsammlungen, aber auch von ersten Adressen unter den Museen – wie der Tate Modern und der National Gallery in London oder dem Gulbenkian in Lissabon. Wir zeigen dabei auch die größte Arbeit von Paula Rego: die monumentale „Crivelli’s Garden“’ von 1990, die noch nie außerhalb von London gezeigt wurde. Sie ist elf mal vier Meter groß. Das ist eine Sensation.

Wie werden Sie das alles präsentieren?

Auf eine etwas provokante Art – initiiert von einem französisch-portugiesischen Gestalter und Architekten: Didier Fiuza Faustino. Ich würde sagen, die Ausstellung selbst wird zur Kunst – sie ist in ihrer Abfolge wie eine Oper gestaltet, von der Prélude über drei Akte hin zum Finale. Zusätzlich werden wir Paula Regos Atelier nachbauen. „Paula Rego. Theatrum Mundi“ ist der erste Versuch, das Atelier von Paula Rego vollständig zu rekonstruieren. Als solches bietet es einen einzigartigen Einblick in den kreativen Arbeits- und Denkprozess der Künstlerin und lädt uns zu einer Reise in eine transgressive und groteske Welt der theatralischen Fantasie ein, in der Regos unvergleichliche Vielseitigkeit und die Magie ihres Erzählens gefeiert werden. Eine Reminiszenz an die Künstlerin: Bei der Eröffnung wird Paula Regos Lieblingsarie erklingen – „Pace, pace, mio Dio“ aus Verdis „Macht des Schicksals“ – gesungen von Barno Ismatullaeva, Sopran, vom Ensemble der Staatsoper Hannover, begleitet am Klavier von Carlos Vasquez von der Staatsoper Hannover.

Ein Film über das Leben von Paula Rego

Das Highlight im Beiprogramm?

Das ist der Film über Paula Rego, „Secrets and Stories“, 2017 entstanden und gedreht von Regos Sohn, Nick Willing. Diesen Film werden wir täglich mehrfach in unserer Cinémathèque zeigen – ein neues Angebot der Kestnergesellschaft. In diesem Film spricht Rego unter anderem sehr eindringlich und bewegend über ihre Kunst und ihr Leben.

Inwiefern?

Sie spricht zum Beispiel ganz offen über Abtreibung, auch von ihren eigenen. Und ihr Sohn fragt: „Warum hast Du Dich gerade bei mir anders entschieden?“

Adam Budak Adam Budak wurde 1966 in Polen geboren. Er studierte Theaterwissenschaften und Philosophie in Krakau (Polen) sowie Kunstgeschichte in Prag (Tschechien) und Colchester (England). Neben seiner Tätigkeit als Gastdozent an der Kunsthochschule in Gent (Belgien) und an der Jagiellonien-Universität Krakau war Budak an verschiedenen internationalen Kunsthäusern als Kurator tätig: von 1998 bis 2003 am Ausstellungshaus Bunkier Sztuki in Krakau, bis 2011 am Kunsthaus Graz und bis 2013 am Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington. Letzte Station vor Hannover war von 2014 bis 2020 die Position als künstlerischer Leiter und Kurator der Nationalgalerie in Prag.

Wie hatten Sie Paula Rego entdeckt?

Ich habe schon immer ein besonderes Interesse an der Arbeit von Künstlerinnen gehabt. Vor langer Zeit habe ich die erste Retrospektive von Louise Bourgeois in Polen kuratiert. Zuletzt habe ich eine Retrospektive von Maria Lassnig in der Nationalgalerie in Prag gezeigt. Rego gehört zu dieser Gruppe herausragender Künstlerinnen, die viel mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung verdient haben. Deshalb bin ich sehr stolz, dass ich meinen Traum verwirklichen kann, ihr Werk hier in der Kestnergesellschaft in Hannover der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mich hatte an Paula Regos Kunst vor allem auch das eminent politische Engagement fasziniert: Mit ihren ersten Bildern kämpfte Rego unter anderem gegen die Salazar-Diktatur in ihrer Heimat.

Die schwierige Suche nach Sponsoren

Das hört sich alles sehr üppig an. Reicht denn für so eine umfangreiche Ausstellung das Geld?

Die Antwort ist kurz: nein. Wir bekommen einen eher bescheidenen – aber leider nicht ausreichenden – Zuschuss vom Land, der sich seit Mitte der 1990er-Jahre – also nach dem vergangenen Jahrhundert! – nicht geändert hat. Hier müsste unbedingt etwas passieren. Denn diese Summe reicht kaum für die Instandhaltung des Gebäudes aus! Ich muss also, um meine Ausstellungen finanzieren zu können, 100t Prozent meiner Ausgaben einwerben, ganz egal wie hoch der Anspruch der Ausstellung ist. Ich bin daher extrem dankbar für die Großzügigkeit unserer privaten Sponsorinnen und Sponsoren sowie auch für jegliche Unterstützung aus dem Unternehmenssektor.

Um das Programm zu finanzieren, brauchen Sie sehr viel privates Geld...

Allerdings gebe ich zu, dass das Fundraising in diesen zunehmend härteren und kritischen Zeiten immer schwieriger wird – und diese Aufgabe mehr und mehr unmöglich macht. Ich bin hierher gekommen mit der Aufgabe, diese Institution zu transformieren, um dieses Haus lebendig zu halten. Deshalb habe ich viele neue Nebenprojekte entwickelt: wie die Fassade mit den neuen und transparenten Glasfenstern, das Kino, den Buchladen, das Café – wir müssen unseren rund 3000 Mitgliedern im Verein sowie den 200 im Förderkreis Service bieten, wir müssen sie umsorgen. Gastfreundschaft ist unsere Religion. Unsere Hoffnung ist, dass sich diese intensive Arbeit, diese hohen Investitionen, irgendwann auch auszahlen.

Die Zeit, als Hannover an der Spitze stand

Hannover verfügt ja über mehrere Kunstinstitutionen, Sprengel Museum, Kunstverein ... wo positionieren Sie da Ihr Haus?

Im Zentrum natürlich! Die Kestnergesellschaft spielte immer eine Führungsrolle! Momentan wollen wir unsere Aufgabe und Position neu definieren. Die Kestnergesellschaft ist seit 25 Jahren am Steintor, das liegt quasi am Rand der Innenstadt. Den Goseriedeplatz nennen wir jetzt das „Paris von Hannover“. Mit dem Austausch der Fenster im Café haben wir mehr Transparenz geschaffen. Wir sind sichtbar – wie in einem Aquarium. Wir wollen ein Schaufenster sein, das Lust macht, uns zu besuchen.

Wie sieht die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutionen in Hannover miteinander aus? Ich denke da an das Erfolgsprojekt „Made in Germany“...

Wir haben auch darüber gesprochen. Aber irgendwie sehe ich kein gesteigertes Interesse mehr daran. Für die Zukunft gibt es aber andere Ideen, wo ich mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen kann. Grundsätzlich würde ich natürlich gerne mit der ganzen Welt zusammen arbeiten...

Wie sehen Ihre größeren Pläne für die Zukunft aus?

Wir leben in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts. Da wäre es doch fantastisch, diese Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts in Hannover zu feiern – eine Zeit, in der Hannover in Sachen Kunst top of the top war. Für nächsten Sommer bereiten wir eine Jubiläumsausstellung zum 100. Jahr der ersten Schau von El Lissitzky in der Kestnergesellschaft vor. Man sollte wirklich die Avantgarde-Identität von Hannover stärker pflegen: in die Vergangenheit blicken, um die Zukunft zu gestalten.

