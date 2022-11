﻿Interview mit Filmemacher Nick Willing über die Malerin Paula Rego

Abtreibungen, Unterdrückung und ein großes künstlerisches Werk: Im Interview spricht der Sohn von Paula Rego, der Filmemacher Nick Willing („Alice in Wonderland“) über Leben und Werk seiner Mutter.

Hannover. Filmemacher Nick Willing („Alice in Wonderland“) ist der Sohn von Paula Rego (1935–2022). Der bedeutenden portugiesischen Malerin widmet die Kestner Gesellschaft zurzeit eine große Ausstellung. Ein Interview mit Nick Willing, der in Hannover seinen Film über Paula Rego zeigt.