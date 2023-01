﻿Starpianist Jan Lisiecki spielt mit dem Royal Philharmonic im Kuppelsaal

Hannover. Früher ging er noch als Wunderkind durch, jetzt zählt er mittlerweile zu den führenden Pianisten seiner Generation: Jan Lisiecki ist am kommenden Wochenende in Hannover und wird sich an eines der meist gespielten und populärsten Großwerke der Klavierliteratur wagen, das Klavierkonzert Edvard Grieg – unterstützt wird er dabei im Kuppelsaal vom Royal Philharmonic Orchestra. Zeit für ein kleines Zoom-Gespräch mit dem jungen Meister gerade in Salzburg.

Fangen wir mal mit dem Namen an, wie spricht sich das aus? Lischetzki, denn die Eltern stammen aus Polen, Jan ist astreiner Kanadier. Ein paar Jahre vor seiner Geburt sind sie nach Kanada ausgewandert. Selbst keine Musiker ließen sie ihren Sohn nur das Klavier erlernen, weil es ihnen die Erzieherin ihres Sohnes im Kindergarten nahelegte – vielleicht könne man ja so das „zappelnde Kind bändigen“. Der Plan ging auf. Aus dem Zappelphilipp ist längst Kanadas bekanntester lebender Pianist geworden.

Tote Pianisten interessieren weniger

Mit Chopin hat er reüssiert, ist bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag, nun also Grieg, wie wird es in Hannover? „Das ist schon eine echte Herausforderung weil dieses Konzert so unglaublich bekannt ist.“ Jan Lisiecki will dabei zurück zur reinen Musik. „Da liegen so viele Schichten von Tradition drauf, die muss man erst einmal wegpusten.“

Apropos Tradition, wie sieht es da mit großen Vorbildern aus? Also Platten würde er bei der Vorbereitung auf ein neues Stück nicht hören. „Klar kenn ich Einspielungen von Rubinstein beispielsweise, aber für mich ist erstmal das Blatt mit den Noten das Wichtigste.“ Vorbilder? „Lebende Pianisten.“ Er schätze natürlich auch die alten Meister wie Horowitz, Idole seien sie aber nicht. „Immerhin, sie inspirieren mich.“

Ski fahren und wandern

Grieg hat ein Konzert geschrieben, das schon einiges an Kraft erfordert. „Klar, da gibt es schon einige herausfordernde Passagen, aber wichtiger ist für mich, die Balance hinzubekommen mit den vielen lyrischen Sachen.“ In den Paukenwirbel hinein am Anfang zu starten, das mache ihn jedesmal nervös. Also Muskeltraining wie es Kollegen machen, das kommt für Lisiecki nun nicht infrage. Er fährt eher Ski, fährt Fahrrad oder wandert. „Ich muss einfach raus, Indoor-Sport ist überhaupt nicht meine Sache.“ Aber der absolute Gesundheitsfanatiker sei er nicht. Während einer Tour Alkohol? „Kommt drauf an... im Moment nicht.“

Jan Lisiecki hat schon einige Male erfolgreich in Hannover gespielt. Die Stadt? „Toll, ich war im Sendesaal, bin viel herumgelaufen, auch um diesen Lake. Und dann war da noch dieser riesige schwarze Kasten ...“ Das Sprengel Museum. „Richtig, das Museum, wunderbar. Und ich habe ein paar gute Cafés entdeckt.“

Spielen mit geschlossenen Augen

Viele haben schon bemerkt, das Jan Lisiecki beim Spiel sehr häufig die Augen schließt, Warum macht er das? „Wenn ich mich auf bestimmte Dinge extrem konzentriere.“ Das ergebe automatisch ein höheres Level der Erfahrung. Sollten die Zuhörer das auch machen? „Ach, na ja, das muss jeder für sich entscheiden.“

Popmusik? Was steht gerade auf seiner persönlichen Playlist? „Brahms-Sinfonien. Aber das meiste ist etwas, was ich zu spielen gedenke, oder was andere spielen, die ich kenne.“ Und doch nicht vielleicht Pop? „Nein, nein. Aber ich höre das schon mal beim Autofahren, die Top 40 aus dem Radio, es gibt aber nichts, was ich speziell erwähnen sollte.“

Es gibt auch Stalker

Popstars haben Fans, wie sieht es dabei bei den Klassikstars aus? „Aber ja. Und da gibt es einige, die sind nett und interessiert, andere, die wenig Ahnung haben, aber dafür umso näher ranwollen. Es ist die volle Bandbreite. Und manche sind zehnmal da, wenn ich zehn Konzerte hintereinanderweg in zehn verschiedenen Städten spiele.“ Gibts auch Stalker? „Hmmmmh, schon, aber bisher ist es noch niemals so weit gekommen, dass es wirklich unangenehm wurde.“

Wie sieht die Zukunft aus? Er werde mehr in die Welt von Prokofjew einsteigen. „Ich darf noch nicht sagen, was es genau wird, aber es kommen wunderbare Sachen mit der Deutschen Grammophon.“ Details? „Etwas Deutsches mit einem führenden österreichischen Dirigenten.“

Jan Lisiecki spielt am kommenden Samstag (28.1.) ab 19.30 Uhr mit dem Royal Philharmonic im Kuppelsaal. Auf dem Programm steht neben Grieg noch Prokofjew (5. Sinfonie) und Vaughan Williams („Wasp“). Tickets ab 20 Euro.