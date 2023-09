﻿In der Ehehölle: So wird „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ im Ballhof

Matthias Rippert, Sie springen von Richard III. zu Richard Burton – wissen Sie immer, in welchem Stück Sie gerade sind?

Wir haben „Virginia Woolf“ ja schon im April vorgeprobt und knüpfen daran jetzt an. Es war eigentlich für Mai vergangenen Jahres geplant und ist dann aus dispositionellen Gründen nach hinten gerutscht. Es ist besonders, mit denselben Schauspielenden weiter zu proben. Mit Lukas Holzhausen und Nikolai Gemel ist es schon die vierte gemeinsame Produktion. Wir sind uns einig, was uns aneinander interessiert. Wir haben einen ähnlichen Blick auf Menschen, und durch die längere Zusammenarbeit schärft sich dieser Blick.

Mit was für Menschen haben wir es in dem Stück zu tun?

Das sind sehr widersprüchliche Personen. George und Martha auf der einen Seite führen eine aus unserer Sicht sehr interessante Ehe – aber aus ihrer Sicht eine sehr fortschrittliche Beziehung. Sie haben sich darauf verständigt, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen und alles miteinander ausdiskutieren. Sie sprechen alles aus, und das ist eigentlich ziemlich gesund.

Das Stück Geschichtsprofessor George und seine Frau Martha sind schon betrunken und streitlustig, als sie nachts um 2 Uhr von einer Party heimkehren. Das wird nicht besser, als das spontan eingeladene junge Paar Nick und Putzi dazustößt – im Gegenteil: Die Situation eskaliert zusehends, und am Ende sind alle Lebenslügen offengelegt. Edward Albees bittere Komödie „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von 1962 erregte schon als Theaterstück Aufsehen. Die Verfilmung wurde ein mit fünf Oscars ausgezeichneter Welterfolg. Vor allem die Besetzung der Rollen von Martha und George mit Elizabeth Taylor und Richard Burton galt als Coup: Die Hollywoodstars führten – zweimal verheiratet und zweimal geschieden – öffentlich ein überaus turbulentes Beziehungsleben. In der hannoverschen Neuinszenierung spielen Lukas Holzhausen und Irene Kugler sowie Nikolai Gemel und Viktoria Miknevich die beiden Paare – mit ihnen hatte Regisseur Matthias Rippert auch in „Richard III.“ im Schauspielhaus zusammengearbeitet. Für die Premiere am 29. September ab 19.30 Uhr im Ballhof Eins gibt es noch Restkarten für 25 bis 33 Euro, ermäßigt ab 7 Euro.

Eigentlich…

Wir erleben in dem Stück schon in der ersten Szene, als sie noch alleine sind, einen schönen Rundumschlag durch diese Beziehung. Da kommt dieses andere Paar sehr gelegen als Publikum. Was George und Martha daran reizt, ist, dass dieses junge Paar viel spießiger ist. Nick und Putzi meinen, sich wortlos zu verstehen. Das bricht an diesem Abend auf. Hier prallen zwei unterschiedliche Beziehungsmodelle aufeinander.

Macht es das modern? Man blickt ja als Unbeteiligter gerne mit einem gewissen Naserümpfen auf die Generation Z, die es sich in einem Neobiedermeier gemütlich zu machen scheint.

Ich denke schon. Über diesen Punkt habe ich neulich auch mit unserer Dramaturgin Barbara Kantel geredet: dass genau das dieses Stück so modern macht. Es gibt auf jeden Fall heute diese Tendenz, wieder relativ früh zu heiraten, eine Wohnung oder sogar ein Haus zu kaufen mit unendlich vielen Schulden und dadurch Sicherheit zu suchen. Und dieses ältere Paar guckt wie die Elterngeneration darauf und sagt: Wir haben für so viele Freiheiten gekämpft, und ihr macht jetzt wieder genau das Gegenteil.

Vorabbild: Irene Kugler und Lukas Holzhausen spielen Im Ballhof Martha und George. © Quelle: Kerstin Schomburg

Ihr „Richard III.“ war eine Familienangelegenheit. Spiegeln sich die beiden Stücke in dieser Hinsicht?

Erst einmal: Nicht ich habe daraus eine Familienangelegenheit gemacht, sondern in erster Linie der Autor. Aber was sich in beiden Stücken spiegelt, ist das Thema der Lüge. Bei „Richard III.“ wird sie taktisch zur Machtgewinnung eingesetzt, in „Virginia Woolf“ zur Selbsttäuschung.

Matthias Rippert Matthias Rippert, 1988 in Heidelberg geboren, studierte sowohl Physik an der LMU in München wie auch Regie am Max Reinhardt Seminar in Wien. Er arbeitete unter anderem am Theater Bonn, dem Münchner Residenztheater, dem Vorarlberger Landestheater in Bregenz und an der HMTM Hannover. „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ ist seine vierte Arbeit am Schauspiel Hannover nach „Nackt über Berlin“, „Monte Rosa“ (womit er zu den Mülheimer Theatertagen „Stücke“ eingeladen war) und „Richard III.“, der Eröffnungsinszenierung dieser Spielzeit.

Sie haben einen gewissen Hang zu tragischen Komödien. Wie tragisch und wie komisch wird es diesmal?

Hoffentlich beides sehr. Die Figuren sind wahnsinnig selbstreflektiert. Sie entlarven einander ständig. Darin liegt eine sehr große Tragik, weil sich niemand verstecken kann. Gleichzeitig ist es aber auch sehr komisch. Momente der Selbstreflektion sind das oft: Wenn wir uns selber erkennen, lachen wir als erste Kurzschlussreaktion über uns.

Ist das kathartisch?

Vielleicht in dem Sinne, dass diese Leute durch ein sehr tiefes Tal gehen, aber am Ende doch für alle ein Funken Hoffnung herausspringt. In unserer Lesart endet dieses Stück zwar in einer Katastrophe, aber doch sehr versöhnlich. Natürlich zerfleischen sich da Gladiatoren, aber darin liegt der Reiz. Man guckt Leuten zu, die sich wahnsinnig gerne gegenseitig demontieren, und denkt: Hoffentlich passiert mir das nicht. Aber genau deswegen schauen wir es so gerne.

