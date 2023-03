﻿„Wir brauchen einen Neuanfang“: Golineh Atai im Literarischen Salon

Hannover. Scharfe Worte gegen die Regierung: „Iran – Die Freiheit ist weiblich“ heißt das bereits vor mehr als einem Jahr erschienene Buch der ZDF-Korrespondentin und Autorin Golineh Atai. Und so lautet auch der Titel der Veranstaltung im Literarischen Salon, in der die Autorin mit der Salon-Mitarbeiterin Lida Shams-Mostofi über ihr Buch und die Situation der Frauen im Iran sprach. Die ist dramatisch. Vor Gericht ist im Iran die Stimme eines Mannes doppelt so viel wert wie die einer Frau, eine Frau braucht die Erlaubnis ihres Ehemannes oder Vaters, um arbeiten gehen zu können, Frauen dürfen öffentlich weder singen noch tanzen. Und sie dürfen ihr Haar nicht zeigen.

Für ihr Buch hat Golineh Atai, die 1974 in Teheran geboren wurde, mit neun oppositionellen Frauen über deren Lebensrealitäten im Iran gesprochen. Immer wieder, wenn sie im Gespräch mit Shams-Mostofi von Widerstandskämpferinnen erzählte, fiel der Satz „Sie sitzt mittlerweile auch im Gefängnis.“ Das Publikum quittierte dies zumeist entweder mit betretenem Schweigen oder abfälligem Schnauben.

„Die Bedeutung der Religion in der Gesellschaft nimmt ab“

Allem Widerstand zum Trotz sieht Atai noch keine Revolution im Iran. „Revolution bedeutet auch einen Regimewechsel. Das ist hier nicht passiert. Was stattfindet, ist eher eine Revolution in den Werten, die Bedeutung der Religion in der Gesellschaft nimmt ab“, sagt sie. Für die derzeitige Mullah-Regierung sieht Atai aber dennoch keine Zukunft, denn das System könne sich nicht reformieren: „Es ist ein Point of no Return erreicht. Jetzt weiß man. Das Ding ist nicht mehr zu retten, wir brauchen einen Neuanfang.“ Bis dahin ist es vermutlich noch ein langer Weg: „Für mich ist das Ganze kein Sprint, sondern ein Marathon.“

Atai hat sich im Journalismus vor allem einen Namen als ARD-Auslandskorrespondentin in Moskau gemacht. Die Russlandexpertin teilte auch eine interessante Perspektive auf die Berichterstattung über den Iran mit. „Nachrichtenagenturen, darunter die dpa, haben jahrelang Regimepropaganda wiederholt“, da sie staatliche Informationen unkritisch übernähmen. Außerdem monierte sie, dass in Talkshows die immer gleichen Personen mit den immer gleichen Positionen säßen. „Ich wünsche mir einen Neuanfang in der Irandebatte, die in den letzten Jahren von einer bemerkenswerten Homogenität geprägt war.“ Auch auf die Giftgasanschläge, die seit November letzten Jahres auf Mädchenschulen im Iran ausgeübt werden, kam Atai zu sprechen. Die Frage nach den Tätern beantwortet sie mit einer Gegenfrage: „Wer hat im Iran Zugang zu solchen Giftstoffen? Das müssen Kreise innerhalb des Regimes rein.“

Verzweifelte Zwischenrufe aus dem Publikum

„Iran – Die Freiheit ist weiblich“ ist am 16. November 2021 erschienen, knapp ein Jahr vor dem Tod von Jina Mahsa Amini. Der gewaltsame Tod der 22-jährigen Kurdin durch die sogenannte „Sittenpolizei“ hatte im Iran und über die Landesgrenzen hinaus zu Protesten geführt. Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden rund 22.000 Demonstrierende festgenommen und mindestens 530 weitere getötet.

Auch in Deutschland schlägt das Thema Wellen. Die Veranstaltung mit Golineh Atai war restlos ausverkauft, neben den rationalen Analysen Atais wurde es auch emotional: Es gab verzweifelte Zwischenrufe aus dem Publikum, immer wieder die Frage „Was können wir von hier aus tun?“ Atai reagierte souverän: „Solche Veranstaltungen wie diese hier organisieren, demonstrieren, die eigene Bundesageordnete anschreiben. Das ist ein Dorn im Fleisch des Regimes.“

