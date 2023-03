﻿„Wir brauchen einen Neuanfang“: Golineh Atai im Literarischen Salon in Hannover

Golineh Atai hat ein Buch über ihr Herzensthema geschrieben: den feministischen Kampf gegen das Regime im Iran. Im Literarischen Salon stellte sie „Iran – Die Freiheit ist weiblich“ vor.

Hannover. Scharfe Worte gegen die Regierung: „Iran – Die Freiheit ist weiblich“ heißt das bereits vor mehr als einem Jahr erschienene Buch der ZDF-Korrespondentin und Au­torin Golineh Atai. Und so lautet auch der Titel der Veranstaltung im Literarischen Salon, in der die Autorin mit der Salon-Mitarbeiterin Lida Shams-Mostofi über ihr Buch und die Situation der Frauen im Iran sprach. Die ist dramatisch. Vor Gericht ist im Iran die Stimme eines Mannes doppelt so viel wert wie die einer Frau, eine Frau braucht die Erlaubnis ihres Ehemannes oder Vaters, um arbeiten gehen zu können, Frauen dürfen öffentlich weder singen noch tanzen. Und sie dürfen ihr Haar nicht zeigen.