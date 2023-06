﻿Iron Maiden bringt 11000 Fans zum Toben

Hannover. Drehen, schleudern, balancieren: Was der Mann da vorn mit seinem Mikrofonständer anstellt, sollte man zu Hause nicht nachmachen, es sieht ebenso gekonnt wie gefährlich aus. Das hat man bis Sonntag auch von den Turnkünsten Helene Fischers gesagt, die sich an genau dieser Stelle dann bei einer Luftübung verletzt hat. Bei Bruce Dickinson ist das nicht zu befürchten. Der Sänger von Iron Maiden und ambitionierte Hobbypilot bleibt am Boden, ist aber trotzdem immer in Bewegung, außerdem: Wovor sollte man sich fürchten, wenn man den Tod auf Stelzen sowieso immer dabei hat: Eddie, das lebhaft tote Haut-und-Knochen-Maskottchen, zeigt auch heute wieder, dass Zahnfleisch überbewertet wird, wenn die Beißerchen immer gut gelüftet sind. Auf diese Art Humor haben sie immer Wert gelegt. Briten halt.

Eine Band in Band-Shirts

„Scream for us; Hannover!“ Ja, klar, kein Ding. Iron Maiden ist im Haus, vor vier Jahren spielten sie noch draußen vor der Tür, diesmal in der vollen ZAG-Arena an der Expo-Plaza. Es ist heiß, aber das wäre es sowieso, wenn sich die schwarz beshirteten Leiber im Innenraum zum Metalschunkeln vereinen. Auch Bandmitgleider tragen Maiden-Shirts, cool, irgendwie. Heute, am längsten Tag des Jahres, an dem die Stadt die Fete de la Musique feiert, setzt die britische Band außer Konkurrenz, dezentral und rein zufällig einen wuchtigen Schlusspunkt.

Chef am Bass: Steve Harris ist Gründer der Band – und bester Kicker bei Iron Maiden. © Quelle: Christian Behrens

Schlagzeug, Bass, Gesang und, Achtung: drei Gitarren - wenn man nicht gerade die Gipsy Kings vor sich hat, weiß man, was bei dieser musikalischen Möblierung geboten ist. Iron Maiden macht, was die Band schon immer gemacht hat, seit fast einem halben Jahrhundert: Brit-Metal, obenrum melodisch, untenrum mit Wumms. Heute gibt es eine Mischung aus dem neuen Album „Senjutsu“ und „Somewhere in Time“ aus dem Jahr 1986, dem bis heute erfolgreichsten Werk der Band und dem ersten, auf dem, der Zeit geschuldet, Synthesizer zu hören waren. Dessen Titelstück macht den Anfang, es folgen vor der projizierten Kulisse eines nächtlich-urbanen Vergnügungsviertels das treibende „Stranger in a strange Land“ und das neue „Writing on the Wall“.

Eingespielt und fit

Dickinson wirkt mit seinem Zopf und seiner Sonnenbrille anfangs ein bisschen wie Karl Lagerfeld auf Stimulanzien, seine enghosigen Mitstreiter laufen kreuz und quer über die zweietagige Bühne. Eingespielt sind sie, vor 33 Jahren ist der letzte Neue dazugekommen, und fit ist das 65-plus-Sextett auch. Am Vortag hat die Maiden-Crew gegen eine 96-Promiauswahl im Niedersachsenstadion gekickt (und 3:6 verloren). Anführer auch hier: Bassist und Bandchef Steve Harris, dessen Sohn mit seiner Band The Raven Age auf der Tour im Vorprogramm spielt - und sich dabei bemerkenswerterweise mit dem deutschen ESC-Beitrag Lord of The Lost abwechselt.

Topfit: Sänger Bruce Dickinson. © Quelle: Christian Behrens

Ein Old-School-Fest

Auf der Bühne überlässt Harris den anderen das Kürprogramm: die Soli sind großartig, die zweistimmigen Parts ein Markenzeichen des Maiden-Sounds, ein anderes ist die Stimme Dickinsons, die wie eh und je in oberen Sphären und mit angemessenem Pathos durch die Strophen fliegt, wenn er sich auf der Bühne nicht gerade mit dem Bösen duelliert. Bei den Refrains kann er sich der Unterstützung des Saalchors sicher sein. Es ist ein Fest, ein Old-School-Fest, das die durchaus wertkonservative Hardrock- und Metalmusik feiert – und mit Iron Maiden einen seiner Wegbereiter. Zwei Stunden gibt es heute auf die Ohren, mit „The Prisoner“, „The Trooper“ und dem ganz alten „Iron Maiden“ scheren sie aus dem dualen Albemkonzept aus. Laut ist es. Groß ist es. Fett ist es. Fett de la Musique.

