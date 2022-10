﻿Meister filmischer Meditation: Isaac Julien erhält den Goslarer Kaiserring

Schwarz, schwul und stolz: Der britische Künstler und Filmemacher Isaac Julien erhält in diesem Jahr den Goslarer Kaiserring – und überzeugt mit einer fabelhaften Ausstellung im Mönchehaus Museum.

Goslar. Isaac Julien, den die Queen in diesem Sommer wegen seiner künstlerischen Verdienste zum Ritter schlug, hörte in den letzten Tagen nicht auf zu lächeln – und Goslar erfreute sich daran. Allen, die der diesjährige Preisträger des Kaiserrings traf, versicherte er, wie gut es ihm in der schmucken Stadt im Harz gefalle und wie glücklich er über die Auszeichnung mit dem renommierten Kunstpreis sei. Der wird dort, seitdem Henry Moore ihn 1975 als Erster erhielt, jedes Jahr vergeben, und die Liste der Preisträger liest sich wie ein Who Is Who der modernen Kunst. Das macht den Preis, obwohl nicht dotiert, für jeden Künstler attraktiv.

1960 als Sohn karibischer Einwanderer im multikulturell geprägten Londoner East End geboren, studierte Isaac Julien an der St. Martins School of Art in London Film und Kunst und gründete in den 1980er Jahren mit vier Gleichgesinnten das Sankofa Film and Video Collective als Teil einer Bewegung schwarzer unabhängiger Filmemacher auf der Suche nach ihrer Identität. Damals schuf er auch den 16-mm-Film „Looking for Langston“, der 1989 auf der Berlinale uraufgeführt und ausgezeichnet wurde.