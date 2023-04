﻿Das Landesmuseum in Hannover hat einen Schmuckstein aus der Wallmoden-Sammlung als Leihgabe erhalten

Hannover. „Das ist ein großer Tag für einen kleinen Gegenstand“, sagte Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs bei der Pressevorstellung eines ganz besonderen Schmuckstücks, das jetzt in der großen „Italien“-Ausstellung des Landesmuseums Hannover zu sehen ist. Unter einer Haube aus Sicherheitsglas präsentiert das Museum den „Wallmoden Kameo“, einen etwa daumengroßen weißen Stein, in den das Porträt des jungen Germanicus geschnitzt ist. Hergestellt wurde das Objekt, dessen Details mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind, zwischen den Jahren 4 und 14 nach Beginn unserer Zeitrechnung. Der Stein ist ein Sardonyz, er liegt auf schwarzem Grund in einer Goldfassung, die späteren Datums ist; sie wurde wohl 1763 in Rom ergänzt.

Schmucker Stein: Der „Wallmoden-Kameo“. © Quelle: Katrin Kutter

Der Stein hat einen Bezug zur niedersächsischen Landesgeschichte. Er gehörte zur Sammlung des Grafen Johann Ludwig von Wallmoden, einem illegitimen Sohn des britischen Königs Georg II. Angeregt von Johann Joachim Winckelmann, dem Mitbegründer der wissenschaftlichen Archäologie, entschloss sich Wallmoden 1765 zum Kauf und fügte den Stein zu seiner Sammlung hinzu, die in Hannover im Wallmoden-Schlösschen, dem heutigen Wilhelm-Busch-Museum, zu sehen war.

Ein besonderes Stück

Als von Wallmoden 1811 hoch verschuldet starb, wurden wesentliche Bestandteile seiner Kunstsammlung verkauft. 200 Jahre lang war der Stein mit dem Germanicus-Relief verschwunden, dann entdeckte ihn Ittai Gradel auf einer Auktion in München. Gradel, Experte auf dem Gebiet der römischen Steinschneidekunst und ehemaliger Professor für römische Geschichte, hatte sich lange mit dem Objekt beschäftigt.

Großes Interesse an einem kleinen Stein: Ittai Gradel (links) mit Falko Mohrs und Katja Lembke. © Quelle: Katrin Kutter

Er wusste, dass es sich um ein besonderes Stück handelt. Die ehemaligen Besitzer, die den Kameo zusammen mit anderen Steinen 2021 beim Münchener Auktionshaus Scheublein zur Auktion gegeben hatten, wussten davon offenbar nichts. Gradel, der im dänischen Rudkøbing einen Antikenhandel betreibt, konnte das Stück zusammen mit zwei weiteren Steinen für 2000 Euro erwerben. Ein Schnäppchen. „Das Stück ist superb“, sagt der Kunsthändler.

Gradel hat das Schmuckstück dem Landesmuseum Hannover als Leihgabe zur Verfügung gestellt – befristet auf ein Jahr. Nach dem Ende der „Italien“-Ausstellung im Juli soll das Stück von September an in den neu gestalteten „Kunstwelten“ des Museums gezeigt werden.

Das Dilemma des Kunsthändlers

Zuvor hatte Gradel den Kameo beim Auktionshaus Sotheby’s angeboten. Mindestens 100.000 Euro wollte er mit dem Objekt aus der Sammlung Wallmoden erzielen. Doch niemand wollte diesen Preis zahlen. Ein Verkauf kam im Dezember vergangenen Jahres nicht zustande. Jetzt sagt der Kunsthändler Gradel: „Ich befinde mich in einem Dilemma: Einerseits möchte ich Geld damit verdienen, andererseits finde ich, dass das Objekt in ein deutsches Museum gehört.“ Das kann auch als Appell an das Land Niedersachsen verstanden werden, den Ankauf des Wallmoden-Kameos zu unterstützen.

Die Anwesenheit des niedersächsischen Kulturministers bei der Präsentation lässt darauf schließen, dass Niedersachsen Interesse an dem Objekt hat. Es hat den Anschein, als würden die Verantwortlichen darüber nachdenken, das Stück aus der Wallmoden-Sammlung zu erwerben und für Hannover zu sichern. Ob es klug ist, das Interesse an dem Objekt so früh schon so deutlich zu zeigen? Katja Lembke, die Direktorin des Landesmuseums, kann sich vorstellen, den Kameo für ihr Haus zu erwerben. Sie sagt: „Vielleicht wird sich die Wertschätzung, die wir jetzt zeigen, sogar bezahlt machen.“ Und sie ergänzt: „Im Geldeintreiben bin ich gut.“