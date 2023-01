﻿Das große Schwelgen: Ivan Repušić dirigiert die Radiophilharmonie

Ivan Repušić war Chefdirigent an der Staatsoper. Jetzt war er für ein Konzert mit der Radiophilharmonie wieder in Hannover und hat mit dem Pianisten Simon Trpčeski für eine besondere Form von Begeisterung gesorgt.

Hannover. Das ist Disziplin. Nach dem dritten Satz von Peter Tschaikowskys „Pathétique“-Sinfonie scheint die Luft im bis voll besetzten Großen Sendesaal vor Spannung zu vibrieren. Unter Leitung von Ivan Repušić hat die NDR Radiophilharmonie diese ohnehin mitreißende Marschmusik so überschwänglich rasant, so virtuos und kraftvoll gespielt, dass man als Zuhörer eigentlich nur in Jubel ausbrechen kann. Im Funkhaus aber bleibt es ruhig.

Zwischen den einzelnen Sätzen einer Sinfonie wird hier – anders als inzwischen etwa in der Elbphilharmonie üblich – noch immer keinesfalls geklatscht. Und doch ist die Begeisterung im Saal deutlich zu spüren: In der Stille erscheint sie sogar besonders intensiv. So wird die kurze Pause vor dem Finale zum Sinnbild für das ganze Konzert.

Viele Noten, viel Gefühl

Repušić, der bis 2019 Generalmusikdirektor an der Staatsoper war, hat sich für seine Rückkehr nach Hannover ein echtes Blockbuster-Programm ausgesucht: Neben der berühmten Tschaikowsky-Sinfonie war auch das populäre dritte Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow zu hören. Das bedeutet sehr viele Noten und sehr viel Gefühl – und Repušić ist genau der richtige Dirigent, um diesen Überfluss bis aufs Letzte auszukosten.

Dem Orchester tut es hör- und sichtbar gut, einmal ungeniert im ganz großen Klang zu schwelgen. Besonders viele Gelegenheiten dazu haben die Musikerinnen und Musiker unter der straffen Leitung ihres Chefs Andrew Manze sonst nicht. Repušić ist mit seiner schwärmerischen Art ein anderer Typ von Orchesterleiter, aber auch sehr gestaltungsstark: Selbst bei gewaltigen, scheinbar unbeweglichen Klangmassen gelingt ihm eine erstaunlich flexible Tempogestaltung. Und dass der Saal am Ende des Marschsatzes nicht in Jubel ausbricht, liegt wohl nicht nur an der Disziplin des Publikums, sondern auch an seiner klaren Zeichengebung.

Zwei unprätentiöse Musiker

Mit Simon Trpčeski arbeitet Repušić immer wieder zusammen: Der Pianist war auch der Solist bei seinem Antrittskonzert als Chefdirigent an der Oper. Beide verbindet ein angenehm unprätentiöser und doch mitreißender Musizierstil. Im Funkhaus spielt Trpčeski das vollgriffige, aberwitzig schwierige Rachmaninow-Konzert fast so beiläufig und leicht, als hätte er es mit Mozart zu tun. Zur Klarheit kommt dabei große rhythmische Intensität, die auch die beiden Zugaben prägt: eine mazedonische Volksweise und – im Zusammenspiel mit Solocellist Fabrizio Scilla – Rachmaninows „Vocalise“.