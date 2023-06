﻿Streit um Text von „Ja, Schatz“ bei Konzert von Bodo Wartke und der Studiobigband der HMTM Hannover

Hannover. Wie doch der Eindruck täuschen kann. Gerade haben 150 Gäste in der Faust-Warenannahme einen besonderen Abend mit Musikkabarettist Bodo Wartke und der Studiobigband der HMTMH, also der Musikhochschule, erlebt. Es wirkte harmonisch und freundschaftlich. Da treten zwei der jungen Musiker ans Mikrofon. Sie möchten darauf hinweisen, dass „Ja, Schatz“, das letzte Wartke-Lied im regulären Programm, in der Bigband aufgrund seines makabren Texts kontrovers diskutiert wurde.

Es geht um Mord- und Zerstückelungsfantasien eines Mannes gegenüber seiner Frau. Es sei innerhalb der Bigband entschieden worden, das Lied zu spielen, so die Musiker – aber nur mit vorherigen Erläuterungen seitens Wartkes. Diese Absprache sei nicht eingehalten worden. Wartke hatte das Lied als sein berühmtestes Stück angekündigt, das ihm zu seiner Überraschung immer wieder Zustimmung bei seiner Hörerschaft einbringe. Er bemerkte noch, dass der im Text geschilderte Fall hoffentlich nie eintrete. Offensichtlich reichte das den Musikern nicht.

Liebeslieder und Dystopien

Die Besucherinnen und Besucher allerdings hatten keinen Anstoß an dem Lied genommen und kräftig applaudiert. Sie erlebten ein Konzert mit Wartke und der 18-köpfigen Bigband (Leitung: Jonas Schoen-Philbert) in Bestform, dazu Schlagzeug, Kontrabass, Keyboard und E-Gitarre.

Swingende Notwendigkeiten: Bodo Wartke (links) bei seinem Konzert mit Studiobigband der HMTM Hannover in der Faust-Warenannahme, rechts deren Leiter Jonas Schoen-Philbert. © Quelle: Christian Seibt

2013 startete Wartke sein Programm „Swingende Notwendigkeit“, das er nun an zwei Abenden in der Warenannahme im schicken Entertainer-Dress (weißer Dreiteiler, schwarze Schuhe) präsentiert. Es gibt „benutzerdefinierte“ Liebeslieder voller Wortwitz („Meine neue Freundin“, „Konstanze“ und die Ballade „Claudia“), Dystopien („Architektur in Deutschland“, „Ein Denkmal denkt“) und Utopien („Welt ohne Werbung“). Und dazu schöne Arrangements und abwechslungsreiche Klangfarben, die das Publikum zum Jubeln, Mitklatschen und lautem Lachen animieren.

Wartke glänzt durch Selbstironie („Wenn ein Lied noch gut ist, warum dann ein neues schreiben?“), die Bigband auch für sich alleine. Ihre verjazzte „La Paloma“-Version (Arrangement: Carla Bley) begeistert mit sattem Sound, Groove, feinen Bläsersätzen und Soli. Zuletzt zwei Zugaben: Wartke steppt mit weißem Zylinder und Gehstock bei „Das letzte Stück“ und tanzt beim Swing-Klassiker „T’ain’t what you do“ von Jimmie Lunceford. Am Ende gibt es stehende Ovationen.

Und danach noch einen Einspruch von der Bigband.

