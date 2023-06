﻿„Ja, Schatz!“: Was folgt aus Bodo Wartkes Auftritt in Hannover?

Hannover. Irgendwann kann man sich nicht mehr alles gefallen lassen: Ausgerechnet davon handelt das Lied „Ja, Schatz!“ des Kabarettisten Bodo Wartke, das vor einigen Tagen in Hannover zu einer Auseinandersetzung geführt hat. Das Lied erzählt von einem Ehemann, der sich in plastischen Bildern ausmalt, seine Frau umzubringen, weil er sich von ihr ständig bevormundet fühlt. Am Ende setzt er diesen Plan aber nicht um.

Bei einem Auftritt mit der Bigband der Musikhochschule in der Faust-Warenannahme hat Wartke das Stück am vergangenen Donnerstag aufs Programm gesetzt, das zu seinen beliebtesten gehört und auf Youtube mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen wurde. Bei einigen der Studierenden in der Band aber hat der Text von „Ja, Schatz!“ Unbehagen ausgelöst. Das führte zum Ende vom Lied: Nach dem ersten Konzert distanzierten sich zwei Musiker auf offener Bühne von dem Stück, was wiederum den Autor verärgerte. Beim zweiten Konzert am folgenden Tag wurde „Ja, Schatz!“ nicht mehr gespielt.

Zwei Generationen, zwei Haltungen

Der Fall ist bemerkenswert, weil er etwas über die Haltung zweier Generationen erzählt. Allein für sich betrachtet ist der Text durchaus gewaltverherrlichend: „Ich will, dass du winselnd in dir zusammensackst/Wenn ich vor dir stehe/Mit der Axt“, heißt es darin. Für den 1977 geborenen Wartke ist es aber kein Problem, sich mit Mitteln der Kunst ironisch von den Worten zu distanzieren: Die Musik, die Reime, der Ausdruck beim Vortrag sind für ihn mindestens so wichtig wie der Text – und sprechen eine ganz andere Sprache. Aus dieser Reibung entsteht die Komik des Stückes, die zumindest das Publikum im „Ja, Schatz“-Video erlebt.https://www.youtube.com/watch?v=6oeHy-nss88

Die gut 20 Jahre jüngeren Studierenden dagegen scheinen sich mit dieser Distanzierung nicht mehr zufriedenzugeben. Für sie bleibt offenbar unter der Ironie ein Kern des wörtlichen Sinns erhalten – gegen diesen Kern richtet sich jedenfalls ihr Protest.

Der Ist-nicht-so-gemeint-Schutzmantel

Eine solche Wahrnehmung kann schnell Widerspruch provozieren: zum Beispiel, dass es naiv sei, alle Dinge wörtlich zu nehmen, und mit dem Humor wäre es dann auch vorbei. Doch natürlich ist es noch naiver zu denken, die jungen Künstlerinnen und Künstler seien dumm und humorlos.

Die „Ja, Schatz!“-Episode steht in einem großen Zusammenhang. Vielerorts offenbart sich derzeit in vermeintlich harmlosen Scherzchen, althergebrachten Formulierungen und Redewendungen ein Kern von Rassismus oder Sexismus, wenn man den Ist-ja-nicht-so-gemeint-Schutzmantel abzieht. Es ist keine schlechte Idee, zu untersuchen, was ohne Mantel übrig bleibt.

Wie verändert sich das Theater?

Im Kunstbetrieb könnte sich durch eine Generation, die stark für das Thema sensibilisiert ist, deutlich mehr ändern, als das derzeit schon geschieht – vor allem im Theater und in der Oper, wo Hunderte von Mitarbeiter für eine Produktion erforderlich sind. Der Einfluss jedes Einzelnen könnte zunehmen: Was passiert, wenn eine Beleuchterin und ein Bratscher sich lieber von einem Werk distanzieren, statt ihre Kunst in seinen Dienst zu stellen?

Während es im Schauspiel möglich ist, den Text zu modifizieren und Figuren nicht rollentypisch zu besetzen, sind Veränderungen in der Oper schwierig. Und viele der Musiktheaterstücke, die das Repertoire heute beherrschen, sind wohltönende Männerfantasien aus dem 19. Jahrhundert. Wird man Stücke wie „Siegfried“ oder „La traviata“, in denen das Verhalten von Männern zu Frauen in einigen Szenen kaum zu entschuldigen ist, einfach immer weiter spielen?

Solche Fragen erscheinen manchem als gefährlicher Einsatz der Gesinnungspolizei. Dabei können sie eigentlich nur helfen, die Kunst lebendig zu halten. Aber das ist ja seit je Aufgabe der jungen Generation.

