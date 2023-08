Festival gegen Rechts

Mit „Omas gegen Rechts“-Shirt: Fury in The Slaughterhouse (von links Christian Decker, Martin Huch und Kai Wingenfelder) beim Demokratiefestival „Jamel rockt den Förster“ in Nordwestmecklenburg.

Das zweitägige Festival „Jamel rockt den Förster“ in Mecklenburg-Vorpommern positioniert sich alljährlich gegen die dortige Neonaziszene. Diesmal war die hannoversche Band Fury in the Slaughterhouse dabei. Die Furys holten sich einen besonderen Gastmusiker auf die Bühne.

