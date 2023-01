﻿Der Überschwängliche: James Hendry dirigiert an der Staatsoper

Der 30-jährige Brite James Hendry ist Kapellmeister an der Staatsoper Hannover. Am 13. Januar dirigiert die nächste Premiere an dem Haus. Dabei hat er das gar nicht richtig gelernt.

Hannover. Allein die Art, wie James Hendry nach einer Vorstellung das Orchester aufstehen lässt, um gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern für den Applaus zu danken, ist wohl einzigartig. Er rudert eine ganze Weile mit weit ausgebreiteten Armen und wippt dazu energisch auf und ab, bis das Orchester sich irgendwann erhebt. Anderen Orchesterleitern genügt dafür eine knappe Geste. Bei Hendry dagegen scheint jede Muskelfaser überschwängliche Begeisterung zu demonstrieren. Das ist sonderbar, wenn man es zum ersten Mal sieht – auf Dauer aber ist es ansteckend.

Seit 2020 ist Hendry Erster Kapellmeister an der Staatsoper Hannover. Unter anderem hat er hier schon die Premiere von „Eugen Onegin“ dirigiert. Nun kommt eine weitere Produktion nach einer Puschkin-Vorlage dazu: Am 13. Januar ist Premiere der eher selten gespielte Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ von Nikolai Rimski-Korsakow.

Eine folgenreiche Probe

Dass Hendry, der 1992 in Hull in Yorkshire geboren ist, als Dirigent Karriere macht, ist erstaunlich, denn richtig gelernt hat er das Handwerk eigentlich nicht. Der Brite hat in Manchester Klavier und Korrepetition studiert, fiel dabei bald als versierter Begleiter auf und bekam eine Empfehlung ans Royal Opera House nach London. Dort wurde er bald Assistent des Chefdirigenten Antonio Pappano.„Pappano hat irgendwann gesagt, ich müsse auch dirigieren“, sagt Hendry. Ohne weitere Vorwarnung ließ sein Chef ihn dann eine Probe zu Ende leiten. Seither ist Hendry auch Dirigent.

„Man kann Dirigieren nicht an einer Hochschule lernen“, glaubt er. Höchstens Dinge wie die Taktfiguren, die man schlagen müsse: „Aber das dauert nicht länger als eine halbe Stunde.“ Die eigentliche Hauptsache sei es, mit anderen zu arbeiten. Gerade in einem Opernhaus habe der Dirigent mit sehr vielen Menschen im Orchestergraben und auf der Bühne zu tun. „Und man muss zu allen eine gute Verbindung aufbauen.“

Auf dem Weg zum Generalmusikdirektor

Hendry setzt dabei auf Unmittelbarkeit. Weil er es nicht in einem Studium eingetrichtert bekommen habe, müsse er gar nicht erst daran denken, diese oder jene Bewegung zu vollführen, wenn er etwa leiser oder schneller spielen lassen will. „Ich denke etwas, und lasse meinen Körper ohne jeden Umweg darauf reagieren.“

Einen Nachteil hat dieses sehr persönliche, wenig standardisierte Verfahren allerdings: „Es dauert länger, bis man auf diese Weise eine Beziehung zum Orchester aufbaut“, sagt er. In Hannover ist ihm das inzwischen offenbar gut gelungen. Die Stelle an der Staatsoper, die er zu Beginn der Pandemie angetreten hat, ist zwar erst sein erster Job als Dirigent – und doch denkt der 30-Jährige schon weiter. „Ich versuche gerade, eine Stelle als Generalmusikdirektor zu bekommen.“ Die Chancen, dass ihm das gelingt, stehen wahrscheinlich gut: Man kann Hendrys Mischung aus Offenheit und Überschwang nicht sehr lange widerstehen.

Am Freitag, 13. Januar, ist Premiere von „Das Märchen des Zaren Saltan“ an der Staatsoper. Am 19. Januar dirigiert Hendry die Wiederaufnahme von „Tosca“.