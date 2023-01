﻿„Es geht ums Herz“

Herr Böhmermann, Ihr Tour-Poster ist eine Hommage an das Kinoplakat von „Avengers: Endgame“. Wollen Sie die Welt in Superheldenmanier retten?

Ach, superheldenmäßig die Welt retten, das muss nicht sein. Aber mit Glamour die Welt retten, das wär’ schon okay. Es ist ja zugleich auch eine „Star Wars“-Hommage, mit Lorenz Rhode, unserem musikalischen Mastermind, als dunklem Sith-Lord im Hintergrund. Und ein Hauch „Starlight Express“ ist ebenfalls dabei.

Trotzdem: Sehen Sie sich manchmal als medialer Superheld angesichts dessen, was Sie und Ihr Team vom „ZDF Magazin Royale“ wöchentlich aufdecken, und der Wellen, die das schlägt?

Nö, dann könnte man ja gar nicht mehr richtig zur Arbeit gehen. Es ist ein normaler Bürojob, bei dem einmal pro Woche 199 Leute reinkommen und klatschen. Viel Zeit zur Reflexion haben wir gar nicht, und das ist auch gut so. Wenn man zu viel nachdenkt, fängt man irgendwann an, den Drachen zu jagen. Diese Freiheit, dass man sich in einer Woche um das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kümmert, in der nächsten über Wein schimpft und dann wieder gar nichts Inhaltliches macht, sondern nur Musikerinnen und Musiker einlädt – das möchten wir wahnsinnig gerne beibehalten. Unser Anspruch ist es, einfach eine unterhaltsame halbe Stunde zu gestalten. Das entlastet.

Eines Ihrer großen Themen war die Generalkritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Konnten Sie sich das nur deshalb leisten, weil Sie so eine Größe innerhalb dieses Systems sind?

Es hilft natürlich, dass ich kein frischgebackener Volontär mehr bin, aber man muss auch sagen: Der oft behauptete und gerühmte Meinungspluralismus im ZDF und in der ARD, den gibt es tatsächlich. Da hat sich niemand ängstlich am Sessel festgekrallt, als wir uns des Themas angenommen haben. Im Gegenteil, wir haben wenige Sendungen gehabt, bei denen wir uns so wenig mit redaktionellen Anmerkungen des ZDF rumschlagen mussten, wie diese. Das Kernteam des „ZDF Magazin Royale“ ist schon jahrelang beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und weiß, was scheiße läuft. Klar war es überraschend, dass Intendantinnen auf Senderkosten zu Charity-Veranstaltungen fliegen, obwohl da nichts Redaktionelles zu erledigen ist bei so einem Ritterevent in London. Aber dass Freie schlecht bezahlt werden, dass technische Stellen outgesourct werden, dass die Sender den politischen Druck von Rechtskonservativen und -populisten aus Angst und Unvermögen heraus mit Defensive beantworten, das ist nichts Neues. Das mal gebündelt zu artikulieren, hat auch für tolles Feedback von vielen Kolleginnen und Kollegen gesorgt. Der ehrlichste Anstoß der Kritik muss von außen kommen und die ehrlichste Veränderung von innen.

Nun sind Sie während der Winterpause des Magazins mit dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld auf Tour. Gönnen Sie sich auch mal eine richtige Pause?

Die Sommerpause ist immer sehr ausgedehnt und lang. Und diese Tour ist ja nicht nur Arbeit, sondern auch Ausgleich. Die Sendung ist sehr kopflastig, die Tour hat eher einen ganzheitlichen Ansatz: Da geht’s ums Herz, ums Transportieren von Emotionen. Natürlich sind Songs dabei, die inhaltlich interessant sind, aber Musik-Performances live vor Tausenden Leuten mit einer tollen Show – das ist in erster Linie ein Gefühl und deshalb wichtig als Ausgleich für uns.

Also gibt’s weniger Konfrontation mit der harten Realität, sondern vor allem Eskapismus?

Genau – der Glitzer, der auf dem Plakat zu sehen ist, ist auch Programm. Das heißt nicht, dass es doof wird, aber ich finde es wichtig, auch mal den Glamour rauszulassen.

Und was steht so auf der Setlist?

Eine Mischung aus mühsam angespartem Material aus zehn Jahren. Viele Songs aus der Show werden ja nur einmal gespielt oder sind vorproduziert. Für „Ich hab Polizei“ mussten wir zum Beispiel erst mal ein Arrangement schreiben, um das auf die Bühne zu bringen. Dass wir die Songs häufiger spielen und live performen, ist auch einfach wichtig für die Musik selbst.

Weil Sie das auch in Ihrer Sendung gerne spielen, zum Schluss noch eine Runde „Entscheide dich“: Lieber Elon Musk als deutscher Bundespräsident oder Olaf Scholz als Twitter-CEO?

Lieber Elon Musk als Bundespräsident, einfach wegen des disruptiven Moments und weil man durch das entstehende Chaos viel positive Veränderung drum herum schaffen würde, während die Leute abgelenkt von dem irren Egomanen Elon Musk aufgeregt schreiend durch die Gegend laufen.

Jan Böhmermann bei der Verleihung der Fernsehpreise bei der „Nacht der Kreativen“. Er wurde mit dem Preis in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“ für das „ZDF Magazin Royale“ ausgezeichnet. © Quelle: Henning Kaiser

Jan Böhmermann und das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld treten am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr in der Swiss Life Hall in Hannover auf. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Von Christian Neffe