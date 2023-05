﻿Pandemie und Literatur: Jan Josef Liefers liest Juli Zeh im Schauspiel

Hannover. Wir hier im Theater, egal ob auf der Bühne und im Publikum, sind doch alle eine einzige große Familie. Das scheint sich der aus dem Münsteraner „Tatort“ bekannte Schauspieler Jan Josef Liefers gedacht zu haben, als er im Schauspielhaus auftrat, um aus dem Roman „Über Menschen“ von Juli Zeh zu lesen. Wie selbstverständlich begann er, alle sofort zu duzen. „Wie geht es euch?“, „Wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach.“ Und zum Schluss der gut besuchten Lesung ergänzte er noch, dass er ja der ältere hier sei, und sich deswegen erlaube, sein Publikum zu duzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über diese Form der alle überrumpelnden Entmündigung gab es überraschenderweise keinen Protest, obwohl es doch in der Lesung genau um dieses Thema ging, um Entmündigung, Macht und Ohnmacht, der individuellen und der gesellschaftlichen am Beispiel der Corona-Pandemie. Der Zufall wollte es, dass gerade vor dem Opernhaus eine Querdenker-Demonstration samt kleiner Gegendemo zu Ende gegangen war. Im Schauspielhaus ging es dann mit dem Für und Wider in literarischer Form weiter.

Bekannt aus dem Münsteraner „Tatort“: Jan Josef Liefers. © Quelle: Christian Behrens

Zeh erzählt „Über Menschen“ in Zeiten der Pandemie

Kurz nach ihrem Erfolgsroman „Unter Leuten“ produzierte Juli Zeh gleich eine weitere Erzählung, die auf dem Land spielt, in Brandenburg, im fiktiven Dorf Bracken, und wieder wählt sie einen anspielungsreichen Titel für ihr Werk, jetzt heißt es „Über Menschen“: Nitzsche lässt plakativ grüßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Romanprotagonistin Dora flieht hier nicht nur aus dem Moloch Berlin, vor allem flieht sie vor ihrem Freund Robert, der sie mit seiner Corona-Katastrophenbegeisterung geradezu in Geiselhaft zu nehmen beginnt. Er bestimmt immer mehr ihr Leben, dominiert sie, entscheidet, was sie in den Zeiten der pandemischen Ansteckung noch machen darf oder auf keinen Fall machen soll.

Aus ihrer Sicht ist vieles bar jeder Vernunft. Das lässt sie sich nicht weiter bieten, aber auch in Bracken muss sie sich mit Corona-Leugnern und außerdem noch mit Neonazis und der allgegenwärtigen Banalität des Menschlichen auseinandersetzen.

Jan Josef Liefers und Corona

Dass sich Jan Josef Liefers diesen Text für eine Lesung ausgesucht hat, wirkte ein wenig so wie eine nachträgliche Rechtfertigung für sein eigenes Verhalten. Im April 2021 stritt er mit etwa 50 weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern in einem später als satirisch deklarierten Beitrag unter dem #allesdichtmachen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, um nach der schnell aufbrausenden Kritik an seinem Verhalten dann wieder zurückzurudern.

„Ich finde das Buch richtig gut, es ist sehr zu empfehlen“ platzt es gleich zu Beginn der Lesung aus ihm heraus und nach dem Schlussapplaus der anderthalbstündigen Lesung bedankte sich bei seinem Publikum mit der Anmerkung, dass eine Krise wie die Corona-Pandemie uns nicht zum letzten Mal heimgesucht haben wird und es genau deswegen wichtig sei, auch Gegenmeinungen zu erlauben, wenn mal wieder alles vom Staat reglementiert wird. Spätestens jetzt war klar, was ihn und den Text tatsächlich verbindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach Erscheinen des Romans warf die Kritik der Autorin Juli Zeh gelegentlich vor, lediglich Erwartbares zu schreiben, es sei ein Roman voller Plattitüden und Rührseligkeit. Jan Josef Liefers hat daraus allerdings gekonnt intonierend und mit sanft dirigierender Gestik das Bestmögliche gemacht.