﻿Jan Weiler liest im Pavillon aus „Älternzeit“

Hannover. Wenn die Kinder älter werden, stehen sie mit einem Bein im Leben: im Leben der Eltern. Das ist das große Thema von Jan Weiler. Jetzt war er im Pavillon zu Gast und las dort aus seinem Buch „Älternzeit“. Im vierten Band der erfolgreichen „Pubertier“-Reihe – Weilers zum geflügelten Begriff gewordener Ausdruck für Teenager – erzählt er als Vater davon, wie die eigenen Kinder flügge werden. Es ist eine Umbruchsphase, von der der Autor heiter und gelassen in der Ich-Form berichtet. Auf einmal wird das jahrelang mit ganz viel Herzblut bereitete Frühstück obsolet, in den Urlaub geht es nun allein. Aber das hätte, so Weiler, auch sein Gutes: keine Legosteine mehr, auf die man nachts trete, kein Rolf Zuckowski, keine betrunkenen Jugendlichen mehr, die man mit dem Auto abholen müsse. Eine neue Freiheit eigentlich.

Kurzweilig und kultig

Während sich Weiler als fiktiver Vater mit seinem Sohn Nick eher neckt und „prankt“ (sie spielen einander Streiche) und beiden so allerlei lustige Dinge widerfahren, wird es mit der „woken“ Tochter politischer. Wenn der Vater die Banane „Dschungelwurst“ nennt, echauffiert sich die Tochter, dass er Veganer verspotte und überhaupt eine toxisch-koloniale Perspektive im Denken pflege.

Weiler sitzt die ganze Zeit entspannt am Tisch auf der Bühne und liest mit einer fast schon altersmild wirkenden, äußerst angenehmen Stimme. Seine einleitenden, etwas mehr im freien Plauderton gehaltenen Worte zu den jeweiligen Textpassagen hört man gern. Formal ist das eigentlich eine klassische Wasserglas-Lesung, real aber ein lebendiger Abend mit kurzweiligen Texten, die nicht nur Eltern zum Lachen bringen. Weilers Kolumnen erzählen anekdotenreich witzig, voll auf der Höhe der Zeit und nie langweilig von den Alltäglichkeiten unseres heutigen Familienlebens. Die gut zwei Stunden im fast ausverkauften Pavillon verfliegen wie im Nu.

18 Jahre „Mein Leben als Mensch“

Nach großem Applaus und vor der Zugabe klärt Weiler das Publikum darüber auf, was er da eigentlich mache. Bei den abenderheiternden Texten handelt es sich um Zeitungskolumnen, die der Autor seit nunmehr 18 Jahren unter dem Titel „Mein Leben als Mensch“ für die „Welt am Sonntag“ mit großem Erfolg schreibt. Ausgewählte Texte daraus erscheinen seit Jahren erfolgreich in Buchform. In dieser Woche sei nun der 827. Kurztext erschienen. Material für weitere Bücher scheint vorhanden zu sein.

