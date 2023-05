﻿Aus New York nach Hannover: Brooklyn Funk Essentials beim Himmelfahrts-Jazz

Hannover. Ein wilder Genremix, ein Roadmovie und ein Liebesfilm, eine Reise vom rationalen Westeuropa ins Sehnsuchtsland Türkei und auch in Richtung Selbsterkenntnis – das war „Im Juli“, der zweite Film von Fatih Akin aus dem Jahr 2000. Moritz Bleibtreu und Christiane Paul fuhren gemeinsam nach Istanbul und fanden sich selbst. Und dazu erklang dieses Lied, „Istanbul Twilight“ von Brooklyn Funk Essentials. Die Band wird nun am Himmelfahrtstag mit ihrer mitreißenden Musik das diesjährige „Enercity Swinging Hannover“ auf dem Trammplatz beschließen.

Orient trifft Okzident in diesem Lied. Über einem Reggae-Rhythmus entfalten sich tiefenentspannt Funk, Jazz und volkstümliche türkische Klänge und an Hip-Hop geschultem Gesang zu einer Mischung, die nicht ganz von dieser Welt ist und zugleich von der einen Welt kündet. Brooklyn Funk Essentials sind ein Kollektiv mit wechselnder Besetzung, das immer neue Gastmusiker willkommen heißt. Es wurde 1993 gegründet, erdacht von dem Produzenten Arthur Baker und dem Bassisten Lati Kronlund.

Sie feierten mit ihrem Debüt „Cool & Steady & Easy“ und einem Sound zwischen Disco und Jazz erste große Erfolge in der New Yorker Clubszene, bevor eine Türkeitournee 1996 zum Wendepunkt hin zu noch größerer musikalischer Offenheit wurde. Das zweite Album „In the Buzzbag“ wurde gleich in Istanbul aufgenommen. Touren mit Künstlern wie James Brown, Parliament-Funkadelic und den Fugees sowie ein Grammy-Nominierung folgten. Die Musikerinnen und Musiker sind Weltbürger, die inzwischen teilweise in Europa leben.

Nach Hannover bringen sie unter anderem Songs ihres siebten Albums „Intuition“ mit, das im Laufe des Jahres 2023 erscheinen soll und während der Pandemie in Stockholm entstand. Die Vorabsingles – der hinreißende Funker „Scream!“ und die Discopeitsche „How Happy“ – lassen erahnen, dass sich eine grandiose Party anbahnt.

„Die Sonne gehört mir genauso wie die Nacht, die Komödie gehört mir genauso wie das Drama, das Lachen genauso wie das Weinen“, hatte Faith Akin damals zu „Im Juli“ gesagt. Die ganze Welt der Emotionen erwartet das Publikum von „Enercity Swinging Hannover“ – im Mai.

„Enercity Swinging Hannover“ – präsentiert von der NP: am Himmelfahrtstag (18. Mai) ab 10.30 Uhr auf dem Trammplatz mit dem Workshop-Chor der Gospelkirche Hannover, dem Knut-Richter-Swingtett, Armstrong’s Ambassadors, Jazz/Takes Supergroup und den Brooklyn Funk Essentials. Der Eintritt ist frei. Am Vorabend, dem 17. Mai, gibt es ab 19 Uhr die traditionelle Jazz Night im Kuppelsaal. Karten (ab 36,75 Euro) gibt es in den HAZ-/NP-Ticketshops.

