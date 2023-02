﻿Bernd „Tiga“ Schwope übernimmt Programmgestaltung im Jazz-Club

Eine gute Mischung aus Experiment, Tradition und Trend: Das will Bernd „Tiga“ Schwope als neuer Programmgestalter des Jazz-Clubs Hannover leisten. Dafür bringt er einiges an Musikerfahrung mit.

Hannover. „Ich konnte einfach nicht Nein sagen“, erzählt Bernd Schwope. Anfang des Jahres ist er als Programmmacher für den Jazz-Club angetreten. Zu lange schon begleite er die Veranstaltungen in der hannoverschen Kulturinstitution, als dass er das Angebot hätte ablehnen können. Er übernimmt damit den Posten von Gerd Kespohl und wechselt die Perspektive. Bislang hat er nämlich als Musikjournalist über den Club geschrieben, unter anderem für dieses Medium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In die Programmgestaltung müsse er langsam hineinwachsen, sagt er. Schwope tritt nicht nur in die Fußstapfen seines direkten Vorgängers Gerd Kespohl, sondern auch in die von Mike Gehrke, dem Mr. Jazz, und von Nicolas Sempff, der 2004 das Booking des verstorbenen Gehrke übernommen hatte. Sein Programm soll eine Mischung aus Experiment, Tradition und Trend bieten und damit dem von Sempff, seinem Vorbild, ähneln. Ein bisschen moderner solle es aber schon werden. „Ich komme aus der DJ-Ecke“, so Schwope.

Schwope hat sich der Musik verschrieben

In der hannoverschen Musikszene ist er kein Unbekannter, immerhin leitete er den ehemaligen Club „3Raum“ mit, in dem unter anderem auch Roger Cicero gastierte. Dort stand er als DJ Tiga selbst hinter den Turntables. Am liebsten legte er Soul und Funk auf. Wegen Lärmbeschwerden mussten er und sein Team den Club am Ballhof letztlich schließen. Inzwischen befindet sich die Craft Beer Bar in den Räumlichkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Musik hat Schwope demnach schon immer zu tun gehabt. Es gab Zeiten, da hörte er am Tag bis zu zehn Stunden lang Musik. Im Keller und der Garage seines Wohnhauses in der Wedemark stapeln sich die Platten. Einen Großteil seines Einkommens verdient er inzwischen durch Plattenverkäufe – sowohl online als auch auf dem Mauerparkflohmarkt in Berlin.

Von Hard Rock zu Jazz

Bevor es ihn zum Jazz brachte, war er in der Hard-Rock-Szene unterwegs und hat – wie es sich für einen Hannoveraner gehört – die Scorpions gehört. 1981 besuchte er erstmalig ein Free-Jazz-Konzert. „Für viele Menschen sind das viele Töne, die gleichzeitig gespielt werden und Kopfschmerzen bereiten. So war das bei mir auch“, erzählt der heute 61-Jährige. Am Anfang habe er die Musik einfach nicht verstanden. Doch der progressive Stil habe ihn fasziniert. Der Jazz lebt von der Improvisation und von den Persönlichkeiten, die sich seiner annehmen. „Jazz ist die Musik des Moments. Sie ist unberechenbar.“

Lesen Sie auch

Er wollte also unbedingt diese Musik verstehen. Das gehe aber nicht, ohne die Geschichte zu kennen, von den Anfängen in New Orleans über den Bebop bis hin zur Fusion mit anderen Stilen. Was ihn dabei besonders begeistert, sind die Experimentierfreude und der Mut, auch mal falsche Töne zu spielen. Statt sich am falsch gespielten Ton aufzuhängen, achte er vielmehr darauf, wie die Musikerinnen und Musiker ihn einbetten und daraus eine neue Interpretation schaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil das Programm schon lange im Voraus feststeht, verwaltet er derzeit lediglich Konzerte, die Kespohl zusammengestellt hat. Seine Handschrift tragen dann vermutlich erst die Veranstaltungen im kommenden Jahr. Schon jetzt bringt er sich ein und hat eine Band für das Enercity-Swinging-Hannover-Festival im Sommer gebucht. Wer das sein wird, verrät er jetzt aber noch nicht.