﻿Jazzmusiker Madani stellt Debütalbum in Hannover vor

Es sind aufregende Tage für ihn: Zum einen erscheint das Debütalbum „Where are we now?“ von Atrin Madani (24) und dann geht er damit gleich auf Tour – bei uns in Hannover spielt er am 24. März im Jazz Club. Wir haben mit dem Berliner Musiker über David Bowie (†69), „Findet Nemo“ und über einen verrückten Hund gesprochen.

