﻿Eine Art Bullerbü mitten in der DDR: Jochen Schmidt liest im Literaturhaus aus seinem Roman „Phlox“

Hannover. Gegensätze ziehen sich an, so einfach ist das. Wenn alle Welt immer kürzere Sätze in SMS-Manier schreibt, ist es also Zeit, sich wieder an lange Sätze zu wagen. Solche wie bei Thomas Mann oder Marcel Proust. Das jedenfalls ist die Meinung des 1970 in Ost-Berlin geborenen Schriftstellers Jochen Schmidt, der damit fast schon lapidar begründet, warum sein jüngster Roman „Phlox“ aus nahezu endlosen Bandwurmsätzen besteht.

Wie diese atemlosen Satzungetüme vom Autor gelesen klingen, gab er jetzt im Literaturhaus zum Besten. Und damit sich Jochen Schmidt auf seiner Lesetour durch deutsche Städte nicht langweilt, liest er immer wieder andere Teile seines gut 470 Seiten umfassenden Werkes. „Ich werde selber überrascht sein, was hier steht“ vermutet er gleich zu Beginn des gut besuchten Abends leicht kichernd. Und so war es dann auch. Er war tatsächlich ab und an überrascht und schmunzelte über seinen mäandernden und immer wieder humorvollen Text, in dem er den Ich-Erzähler Richard Sparka zurück in seine längst vergangene Kindheit reisen lässt, in das (fiktive) Dorf Schmogrow.

Glückliche Sommerferien

Hier verbrachte Sparka zu Zeiten der DDR regelmäßig glückliche Sommerferien. Jetzt, kurz bevor das Haus seiner Gasteltern verkauft werden soll, nutzt er die Chance für eine Reise an einen Ort, der in seiner Erinnerung eine reine Idylle war. Eine Art Bullerbü mitten in der DDR. Nun begleiten ihn seine eigenen Kinder, Karl und Ricarda, zusammen mit seiner Frau Klara, gemeinsam brechen sie auf zu einer Erinnerungsreise in das schöne Damals.

Alles war in Schmogrow geregelt, lief seinen guten Gang, war harmonisch und in Ordnung. Doch der raisonierende Erzähler, der sich an überbordend viele kleine Geschichten und Begebenheiten erinnern kann, hat nicht nur himmelblaue Erinnerungen. Immer kurz bevor das Idyll in Kitsch abzurutschen droht, ziehen dunklere Wolken auf. Der zweite Weltkrieg wird in Schmogrow sichtbar. Stahlhelme von Soldaten werden im Ort unschuldig umgenutzt, sie sind jetzt praktische Wasserbehälter. Das war dem Kind vorher nicht so klar.

Narben in den Seelen

Und auch die Vergangenheit seiner geliebten Gasteltern färbt sich im Blick des längst Erwachsenen Richard Sparka braun. Die Zeit der russischen Besatzung hinterließ, das erkennt er ebenfalls erst jetzt, tiefe Narben in den Seelen seiner Gasteltern. Diese Narben blieben für ihn als Kind unsichtbar. Als Erwachsener würde er sie gern noch immer übersehen. Sie verschatten die glücklichen Erinnerung. Warum kann nicht alles schön sein und warum kann es nicht ewige sorglose Kindheit geben, das fragt sich der Ich-Erzähler Sparka genauso, wie Jochen Schmidt während der Diskussion mit dem Moderator Frank Schäfer im Literaturhaus.

Und wieder greift die grundsätzliche Erkenntnis von Schmidt, dass sich Gegensätze eben anziehen. Da wo Sonne ist, ist eben auch Schatten. Deswegen bietet „Phlox“ von beidem überviel, in kontinuierlich schnell dahinfließenden schönen Sätzen.

Jochen Schmidt: „Phlox“. C. H. Beck Verlag, 478Seiten, 25 Euro